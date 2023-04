Jadwal Contra Flow, One Way dan Ganjil Genap di Jalan Tol saat Mudik 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Rekayasa lalu lintas one way, contra flow hingga ganjil genap bakal diterapkan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalan tol saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2023.

Berdasarkan informasi dari unggahan Instagram resmi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dikutip Selasa (11/4/2023), jadwal pelaksanaan rekayasa lalu lintas berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Darat, Kakorlantas Polri dan Dirjen Bina Marga pada 5 April 2023 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2023.

Berdasarkan beleid tersebut, penerapan sistem one way, contra flow dan ganjil genap untuk arus mudik Lebaran 2023 bakal mulai dilaksanakan 18 April 2023 hingga 21 April 2023.

Adapun, untuk arus balik, rekayasa lalu lintas bakal diterapkan dalam 2 tahapan yaitu arus balik periode 1 dimulai 24 April-26 April 2023 dan arus balik periode 2 dimulai pada 29 April-2 Mei 2023.

Untuk diketahui, sistem one way saat arus mudik bakal diberlakukan di KM 72 (Cikampek) - KM 414 (GT Kalikangkung), sedangkan sistem one way saat arus balik bakal diterapkan di KM 414 (GT Kalikangkung) - KM 72 (Cikampek).

Sementara itu, sistem contra flow di jalan tol untuk arus mudik bakal diterapkan di KM 47 (Karawang Barat) - KM 72 (Cikampek), sedangkan saat arus balik diterapkan di KM 72 (Cikampek) - KM 47 (Karawang Barat).

Adapun, sistem ganjil genap di jalan tol saat arus mudik Lebaran 2023 bakal diterapkan di KM 47 (Karawang Barat) - KM 414 (GT Kalikangkung), sedangkan saat arus balik bakal diterapkan di KM 414 (GT Kalikangkung) - KM 47 (Karawang Barat).

Berikut ini jadwal contra flow, one way dan Ganjil Genap di jalan tol saat mudik Lebaran 2023:

1. One Way

Arus Mudik:

KM 72 Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung

- Selasa (18/4/2023) pukul 14.00-24.00 WIB

- Rabu (19/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Kamis (20/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Jumat (21/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

Arus Balik Periode 1:

KM 414 (GT Kalikangkung) - KM 72 (Cikampek)

- Senin (24/4/2023) pukul 14.00-24.00 WIB

- Selasa (25/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Rabu (26/4/2023) pukul 00.00-08.00 WIB

Arus balik Periode 2:

- Sabtu (29/4/2023) pukul 14.00-24.00 WIB

- Minggu (30/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Senin (1/5/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Selasa (2/5/2023) pukul 00.00-08.00 WIB

2. Contra Flow

Arus Mudik

KM 47 (Karawang Barat) - KM 72 (Cikampek)

- Selasa (18/4/2023) pukul 14.00-24.00 WIB

- Rabu (19/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Kamis (20/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Jumat (21/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

Arus balik 1

KM 72 (Cikampek) - KM 47 (Karawang Barat)

- Senin (24/4/2023) pukul 14.00-24.00 WIB

- Selasa (25/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Rabu (26/4/2023) pukul 00.00-08.00 WIB

Arus balik 2

KM 72 (Cikampek) - KM 47 (Karawang Barat)

- Sabtu (29/4/2023) pukul 14.00-24.00 WIB

- Minggu (30/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Senin (1/5/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Selasa (2/5/2023) pukul 00.00-08.00 WIB

3. Ganjil Genap

Arus Mudik:

KM 47 (Karawang Barat) – KM 414 (GT Kalikangkung)

- Selasa (18/4/2023) pukul 14.00-24.00 WIB

- Rabu (19/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Kamis (20/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Jumat (21/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

Arus Balik Periode 1:

KM 414 (GT Kalikangkung) - KM 72 (Cikampek)

- Senin (24/4/2023) pukul 14.00-24.00 WIB

- Selasa (25/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Rabu (26/4/2023) pukul 00.00-08.00 WIB

Arus balik Periode 2:

- Sabtu (29/4/2023) pukul 14.00-24.00 WIB

- Minggu (30/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Senin (1/5/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Selasa (2/5/2023) pukul 00.00-08.00 WIB

