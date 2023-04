Catat! Ini Rute dan Jadwal One Way di Jalan Tol saat Mudik 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas, salah satunya sistem one way atau satu arah yang akan diterapkan berjadwal untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalan tol, khususnya bagi pemudik yang mengarah ke timur di Jalan Tol Trans Jawa.

Dilansir dari unggahan Instagram resmi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., jadwal pelaksanaan rekayasa lalu lintas mengacu pada Surat Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Darat, Kakorlantas Polri, dan Dirjen Bina Marga pada 5 April 2023 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2023.

Rekayasa lalu lintas dilakukan melalui sistem one way, contra flow dan ganjil genap di jalan tol. Adapun, sistem one way akan diberlakukan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga Gerbang Tol Kalikangkung mulai 18 April 2023 dari kilometer (KM) 72 sampai KM 414.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, mengatakan bahwa sistem one way diterapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalan tol saat arus mudik Lebaran 2023.

Dia menuturkan bahwa puncak arus mudik Lebaran 2023 diprediksi bakal terjadi pada 18 April-19 April 2023. Adapun, arus balik diperkirakan bakal terjadi pada 24 April 2023 untuk periode pertama dan 29 April 2023 untuk periode kedua.

“Kami pihak kepolisian akan memberlakukan sistem oneway pada tanggal 18 April mulai dari KM 72 hingga KM 414. Karena puncak arus mudik akan terjadi pada H-2 dan H-1,” kata Sandi dalam keteranganya dikutip, Senin (3/4/2023).

Hal serupa akan dilakukan pada saat arus balik mudik Lebaran 2023 untuk mengurai tingkat kemacetan. Pihak kepolisian sudah menentukan titik-titik krusial yang berpotensi masalah saat terjadi lonjakan mudik Lebaran 2023.

Dia membeberkan bahwa untuk di Jalur Tol Trans Jawa, jalur tol ke arah Jawa Tengah, Tol Cipali menjadi titik krusial baik arus mudik maupun arus balik.

Berikut ini jadwal lengkap contraflow, one way dan ganjil genap di jalan tol saat mudik Lebaran 2023:

1. Penerapan One Way

Arus Mudik:

KM 72 Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung

- Selasa (18/4/2023) pukul 14.00-24.00 WIB

- Rabu (19/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Kamis (20/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Jumat (21/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

Arus Balik Periode 1:

KM 414 (GT Kalikangkung) - KM 72 (Cikampek)

- Senin (24/4/2023) pukul 14.00-24.00 WIB

- Selasa (25/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Rabu (26/4/2023) pukul 00.00-08.00 WIB

Arus balik Periode 2:

- Sabtu (29/4/2023) pukul 14.00-24.00 WIB

- Minggu (30/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Senin (1/5/2023) pukul 08.00-24.00 WIB

- Selasa (2/5/2023) pukul 00.00 - 08.00 WIB

