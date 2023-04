Ini Pesan IMF untuk Sri Mulyani Cs

Bisnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menilai kesehatan ekonomi Indonesia cukup baik karena mampu melewati situasi pandemi Covid-19.

Kepala Misi IMF untuk Indonesia Cheng Hoon Lim menyampaikan setelah kunjungannya ke Indonesia dalam rangka pemeriksaan ekonomi, IMF memutuskan untuk merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5 persen.

Lim berharap dari membaiknya ekonomi Indonesia, dapat menjadi bantalan dalam menghadapi ketidakpastian global di masa mendatang.

“Sekarang adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk terus melanjutkan reformasi struktural dan menyiapkan penyangga sehingga Indonesia siap meghadapi guncangan dan krisis di masa mendatang,” ucapnya seperti dikutip dalam laman resmi IMF, Kamis (13/4/2023).

Pasalnya, Indonesia telah mampu bangkit ditandai dengan inflasi yang menunjukkan perlambatan dari titik tertinggi pada 2022 lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2022 inflasi mencapai puncaknya pada September 2022 yang berada di level 5,95 persen. Hingga Maret 2023, inflasi terus melandai ke level 4,97 persen.

Lebih lanjut, Lim menyampaikan bahwa Indonesia akan mampu mengembalikan inflasi sesuai dengan target Bank Indonesia untuk 2023, yaitu di sasaran 3,0±1 persen pada semester II/2023.

Secara keseluruhan, neraca transaksi berjalan Indonesia relatif seimbang dan mendorong masuknya investasi langsung dan aliran modal asing.

“Kami mengucapkan selamat kepada Indonesia yang telah berhasil menurunkan tingkat defisit anggaran menjadi di bawah tiga persen, lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya,” tutupnya.

Adapun, perkiraan tersebut lebih tinggi dari perkiraan IMF sebelumnya sebesar 4,8 persen dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Januari 2023.

Di sisi lain, diketahui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat ini tengah berada di Washington D.C, Amerika Serikat, untuk menghadiri The Spring Meetings of the Boards of Governors of the World Bank Group (WBG) and the International Monetary Fund (IMF) yang berlangsung 10-16 April 2023.

