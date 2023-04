Harga Pangan Hari Ini 10 April: Bawang, Telur, Minyak Goreng Melonjak

Bisnis.com, JAKARTA - Dua pekan sebelum Lebaran, beberapa bahan pangan pokok masih mengalami kenaikan seperti beras, minyak goreng curah, daging sapi, telur hingga bawang putih di rata-rata pasar seluruh Indonesia.

Dilansir Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan pada Senin (10/4/2023), beras medium naik 0,84 persen dibanding pekan lalu jadi Rp12.000 per kilogram (kg), beras premium naik 1,46 persen jadi Rp13.700 per kg, minyak goreng curah naik 0,68 persen jadi Rp14.700 per kg.

Lalu, minyak goreng Minyakita naik 0,67 persen jadi Rp15.100 per kg, telur ayam ras naik 4,88 persen jadi Rp30.100 per kg, bawang putih naik 4,17 persen jadi Rp32.500 per kg dan daging sapi naik 0,29 persen jadi Rp137.700 per kg.

Adapun gula pasir harganya tetap dibanding pekan lalu masih Rp14.400 per kg, tepung terigu Rp13.300 per kg, minyak goreng kemasan premium Rp21.000 per kg.

Kemudian harga pangan yang turun di antaranya kedelai turun 0,64 persen jadi Rp15.500 per kg, cabai merah keriting turun 14,97 persen jadi Rp37.500 per kg, cabai rawit merah turun 26,67 persen jadi Rp48.400 per kg, bawang merah turun 4,87 persen jadi Rp35.500 per kg, dan cabai merah besar turun 11,31 persen jadi Rp39.200 per kg.

Sementara itu, harga pangan di DKI Jakarta beberapa juga masih naik seperti minyak goreng, bawang putih dan cabai. Sedangkan telur ayam, beras premium mengalami penurunan.

Dilansir Info Pangan Jakarta, cabai merah naik Rp344 dibanding kemarin jadi Rp46.222 per kg, minyak goreng curah naik Rp70 jadi Rp15.925 per kg, bawang putih naik Rp596 jadi Rp35.526 per kg, dan tepung terigu naik Rp306 jadi Rp11.155 per kg.

Garam dapur turun Rp1.750 jadi Rp3.250 per 250 gram, gula pasir turun Rp139 jadi Rp14.500 per kg, daging sapi paha belakang turun Rp529 jadi Rp145.689 per kg, beras IR 1 turun Rp13 jadi Rp12.304 per kg, beras muncul I turun Rp122 jadi Rp12.605 per kg, beras IR 42 turun Rp355 jadi Rp14.000 per kg, dan beras setra I turunRp14 jadi Rp13.212 per kg.

Kemudian telur ayam turunRp335 jadi Rp28.827 per kg, ayam turunRp933 jadi Rp36.551 per ekor, dan bawang merah turun Rp539 jadi Rp39.600 per kg.

