Daftar Harga BBM di Seluruh SPBU Hari Ini, 5 April 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU Indonesia, seperti Pertamina, Shell, Vivo, hingga BP kompak mengalami penyesuaian pada 1 April 2023.



Dilansir dari laman resmi Pertamina, Rabu (5/4/2023), harga Pertamax Turbo (RON 98) Rp15.000 per liter dari sebelumnya Rp15.100 per liter.



Sedangkan, harga BBM jenis solar subsidi yakni Dexlite dan Pertamina Dex juga mengalami penurunan harga Rp700 jadi Rp14.250 per liter, dari sebelumnya Rp14.950 per liter.



Sementara itu, harga Pertamina Dex dibanderol sebesar Rp15.400 per liter, atau turun Rp450 dari sebelumnya Rp15.850 per liter.



Dalam keterangannya, manajemen mengatakan penyesuaian harga BBM dilakukan untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.





Berikut daftar lengkap harga BBM di seluruh SPBU di Indonesia pada 5 April 2023:



Pertamina

• Pertamina Dex: Rp15.400-Rp16.000 per liter

• Pertamina Turbo: Rp15.000-Rp15.600 per liter

• Pertamax: Rp13.300-Rp13.800 per liter

• Dexlite: Rp14.250-Rp14.850 per liter



Shell

• Shell Super untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur: Rp13.990 per liter

• Shell Super untuk wilayah Sumatera Utara: Rp14.250 per liter

• Shell V-Power untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur: Rp14.790 per liter

• Shell V-Power untuk wilayah Sumatera Utara: Rp15.110 per liter

• Shell V-Power Diesel untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat: Rp15.440 per liter

• Shell Diesel untuk wilayah Jawa Timur dan Sumatera Utara: Rp14.270 per liter

• Shell V-Power Nitro+ untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat: Rp15.100 per liter



Vivo

• Revvo 95: Rp 14.595 per liter

• Revvo 92: Rp 13.800 per liter

• Revvo 90: Rp 11.600 per liter



BP Indonesia

• BP Ultimate: Rp14.790 per liter (wilayah Jabodetabek)

• BP 95: Rp14.590 per liter (wilayah Jawa Timur)

• BP 92: Rp13.950 per liter (wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur)

• BP 90: Rp13.850 per liter (wilayah Jabodetabek)

• BP diesel: Rp14.270 per liter (wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur)



