Syarat dan Cara Daftar Lalamove Driver Online dengan Gampang

Bisnis.com, JAKARTA - Lalamove adalah aplikasi kurir Indonesia yang pemesanan atau order nya sudah bisa dilakukan secara online. Saat ini banyak sekali peminat dan pengguna aplikasi lalamove sehingga pihak pengelola aplikasi ini memberikan kesempatan kepada kamu yang ingin bergabung menjadi mitra driver. Untuk itu, kamu perlu mengetahui cara daftar lalamove.

Adapun layanan yang diberikan disini ada kurir motor dan kurir mobil. Semua tergantung minat kamu ingin daftar kemana. Lalamove memiliki sedikit perbedaan bisa di bilang sedikit kelebihan dari lalamove kamu bisa memesan untuk mengantarkan barang ke 10 alamat yang berbeda dalam satu kali order.

Berikut ini adalah beberapa cara daftar lalamove yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Cara daftar lalamove

Download aplikasi lalamove di playstore.

Buka aplikasi lalu klik daftar atau buka link pendaftarannya di https://www.lalamove.com/id/driver

setelah form pendaftaran terbuka, lalu isi data diri lengkap.

Upload berkas yang diperlukan, diantaranya: KTP. SIM C. Foto profil. STNK.

Foto nomor kendaraan.

Setelah semua selesai klik lanjutkan.

Setujui syarat dan ketentuan.

Baca Juga : Lalamove Optimistis Bisnis Logistik Tahan Resesi 2023

2. Syarat daftar driver lalamove motor

Minimal motor tahun 2010.

Pajak hidup.

Kendaraan layak pakai.

Merk motor bebas.

Jenis kendaraan bebas.

Memiliki SIM C.

Sehat jasmani dan rohani.

3. Cara daftar lalamove mobil pickup

Unduh aplikasi lalamove.

Lakukan pendaftaran akun.

Unggah dokumen secara lengkap dan valid di aplikasi lalamove.

Mengikuti training online.

Membayar deposit sebesar Rp.100.000. deposit ini bisa ditarik kembali Ketika mitrame memutuskan untuk keluar dari lalamove dengan syarat tidak ada history suspend selama bergabung di lalamove.

Bersedia untuk memasang stiker pada kendaraan.

4. Gaji kurir lalamove

Mitra kendaraan roda dua memiliki rata-rata penghasilan sebesar Rp300.000 per hari.

Mitra kendaraan roda empat ukuran sedang (sedan, mobil, van) rata-rata penghasilan yang didapatkan sebesar Rp.500.000 per hari.

Mitra kendaraan roda empat ukuran besar (pickup box, pickup bak, engkel box, truk CDD bak, dan truk CDD box) rata-rata mampu mendapatkan penghasilan Rp.700.000 per hari.

5. Insentif kurir lalamove

Insentif mitra driver dengan armada yang diberi stiker lalamove untuk kendaraan roda empat ukuran sedang dan besar mulai dari Rp.300.000 per bulan hingga Rp500.000 per bulan.

Insentif mitra driver armada roda empat yang mengambil pesanan di jam sibuk mulai dari Rp.25.000 hingga Rp.100.000 per pesanan. Insentif ini berlaku di area dengan jumlah pesanan terbanyak pada jam sibuk sesuai dengan tabel di halaman https://www.lalamove.com/id/driver/jam-sibuk

Insentif untuk mitra driver yang berhasil mengajak rekannya mendaftar lowongan driver lalamove atau terverifikasi menjadi mitra driver untuk armada roda empat. Besaran insentif yang didapat mulai Rp.30.000 hingga Rp.125.000 untuk setiap rekan yang berhasil menjadi mitra driver. Informasi tentang tambahan insentif program ajak teman makin cuan mitra lalamove bisa dibaca di https://www.lalamove.com/id/driver/program-ajakuntung/

program cashback deposit khusus untuk mitra driver armada sedan di Jakarta.

Itulah beberapa hal tentang cara daftar lalamove yang perlu kamu ketahui.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :