Jelang Puncak AEM Retreat, Ini Harapan Mendag pada Delegasi Asean

Bisnis.com, MAGELANG - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan berharap acara puncak The 29th Asean Economic Ministers (AEM) Retret, Rabu (22/3/2023) di Magelang, Jawa Tengah, bisa memberikan suatu hasil nyata demi pertumbuhan ekonomi Tanah Air.



Hal itu disampaikan Mendag saat menyambut para delegasi Asean dalam acara Gala Dinner yang berlokasi di Margo Utomo, Candi Borobudur, Selasa (21/3/2023) malam.



"Saya berharap besok kita dapat memberikan hasil yang nyata, untuk memastikan bahwa kita semua sebagai entitas Asean dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dan memperoleh manfaat dari kerja sama ini," ujar Zulkifli.



Kehadiran para Menteri, Sekretaris Jenderal, dan delegasi Asean itu menurut Zulkifli mencerminkan dukungan terhadap Keketuaan Indonesia pada Asean 2023 yang mengusung tema “Asean Matters: Epicentrum of Growth".



Lebih dari itu, lanjut dia, pertemuan di Magelang ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan visi membangun Asean yang tangguh, adaptif, inklusif, berperan sentral, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan dan dunia.



"Mari kita duduk bersama, mengambil langkah mewujudkan Asean sebagai epincentrum of growth [pusat pertumbuhan]," ujar Mendag.



Adapun Kemendag tengah menggelar Asean Economic Ministers (AEM) Retreat di Magelang, Jawa Tengah pada 20-22 Maret 2023. Pertemuan ini diadakan dalam rangka keketuaan Indonesia di Asean 2023.

ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF) atau kerangka kerja fasilitasi jasa ASEAN.

Signing of the 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area) atau penandatangan protokol kedua untuk mengamandemenkan persetujuan terbentuknya kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru.

Establishment of the RCEP Support Unit in ASEAN Secretariat, Jakarta, Indonesia atau pembentukan unit pendukung Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di sekretariat ASEAN, Jakarta.

ASEAN Industrial Project-Based Initiatives atau kerangka kerja ASEAN untuk inisiatif-inisiatif industri bebas proyek.

Full Implementation of e-Form D Through the ASEAN Single Window atau pengimplementasian electronic Form D (e-Form D) melalui ASEAN single window.

Leader's Statement to Develop the ASEAN Digital Economy Framework (DEFA) atau pernyataan pemimpin negara untuk mengembangkan persetujuan kerangka kerja ekonomi digital ASEAN.