Warren Buffett Turun Tangan Bantu Pemulihan Krisis Bank AS

Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan sekaligus pendiri Berkshire Hathaway Inc. Warren Buffett telah menghubungi pejabat senior dalam pemerintahan Joe Biden pada beberapa hari terakhir saat krisis perbankan regional AS terungkap.

Mengutip Bloomberg, Sabtu (19/3/2023), kontak antara Buffett dan administrasi pemerintah Joe Biden diungkapkan oleh beberapa sumber yang mengetahui masalah tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Belum jelas peran apa yang mungkin dimainkan oleh Warren Buffett untuk mengatasi krisis setelah kolapsnya Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan Silvergate Capital Corp.

Buffett memiliki sejarah panjang dalam keterlibatannya membantu bank yang mengalami krisis, memanfaatkan status dan bobot finansialnya untuk memulihkan kepercayaan pada perusahaan yang sakit.

Sebagai contoh, Bank of America Corp. pernah mendapatkan suntikan modal dari Buffett pada 2011 setelah sahamnya anjlok di tengah kerugian terkait subprime mortgage. Buffett juga pernah memberikan bantuan sebesar US$5 miliar kepada Goldman Sachs Group Inc. pada 2008 untuk menopang bank setelah keruntuhan Lehman Brothers Holdings Inc.

Perwakilan Berkshire Hathaway dan Gedung Putih Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar Bloomberg. Pejabat di Departemen Keuangan AS juga menolak berkomentar.

Adapun regulator AS meluncurkan langkah-langkah luar biasa untuk meredakan kepanikan investor akhir pekan lalu, dengan berjanji untuk membayar penuh simpanan yang tidak diasuransikan di bank yang gagal. Saham di bank regional terus turun minggu ini di tengah kekhawatiran akan menyebarnya dampak kolaps.

Tim Joe Biden, yang mewaspadai pukulan balik politik, telah bergerak untuk mengatur komitmen yang tidak memerlukan pengeluaran pemerintah langsung dari pembayar pajak, termasuk tindakan Federal Reserve.

Bank-bank besar AS secara sukarela mendepositokan US$30 miliar untuk menstabilkan First Republic Bank minggu ini, Investasi atau intervensi apa pun dari Buffett atau tokoh lain akan melanjutkan buku pedoman itu, berupaya membendung krisis tanpa dana talangan langsung.

