Harga Pangan di Jakarta 20 Februari: Cabai hingga Minyak Goreng Kompak Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Harga pangan di DKI Jakarta hari ini, Senin (20/2/2023), mayoritas mengalami lonjakan, mulai dari cabai hingga minyak goreng.

Dilansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pada Senin (20/2/2023), harga cabai merah besar naik 3,57 persen jadi Rp40.650 per kilogram (kg), cabai merah keriting naik 1,75 persen jadi Rp43.950 per kg, cabai rawit hijau naik 3,19 persen jadi Rp45.350 per kg, cabai rawit merah naik 3,36 persen jadi Rp59.900 per kg.

Minyak goreng curah juga naik 1,69 persen dibandingkan kemarin jadi Rp15.000 per kg, minyak goreng kemasan merk 1 naik 0,74 persen jadi Rp20.300 per kg, dan kemasan 2 naik 2,69 persen jadi Rp19.100 per kg.

Kemudian, telur ayam naik 0,71 persen jadi Rp28.200 per kg, gula pasir premium naik 2,78 persen jadi Rp14.800 per kg, daging ayam naik 0,46 persen jadi Rp33.000 per kg, dan beras medium naik 0,4 persen jadi Rp12.700 per kg.

Sementara itu, beberapa harga pangan seperti beras, bawang putih, telur hingga gula naik di rata-rata pasar seluruh Indonesia. Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Senin (20/2/2023) pukul 10.30 WIB, beras medium naik 0,42 persen dibanding pekan lalu jadi Rp11.880 per kg, beras premium naik 1,26 persen jadi Rp13.630 per kg.

Bawang merah naik 1,32 persen jadi Rp38.320 per kg, bawang putih naik 2,15 persen jadi Rp28.960 per kg, cabai merah keriting naik 2,26 persen jadi Rp42.930 per kg, cabai rawit merah naik 0,76 persen jadi Rp56.750 per kg, daging sapi naik 0,89 persen jadi Rp135.410 per kg.

Selanjutnya, daging ayam ras naik 1,10 persen jadi Rp34.140 per kg, telur ayam naik 2,48 persen jadi Rp28.350 per kg, gula konsumsi naik 0,63 persen jadi Rp14.450 per kg, tepung terigu naik 1,26 persen jadi Rp11.280 per kg.

Selain itu, ada jagung peternak naik 0,85 persen jadi Rp5.960 per kg, ikan kembung naik 3,24 persen jadi Rp40.490 per kg, ikan tongkol naik 3,89 persen jadi Rp37.350 per kg, dan ikan bandeng naik 2,00 persen jadi Rp35.150 per kg.

Adapun, bahan pangan yang mengalami penurunan harga, seperti minyak goreng curah turun 0,20 persen jadi Rp14.990 per liter di rata-rata pasar Indonesia, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,11 persen jadi Rp17.940 per kg.

