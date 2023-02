Profil David Malpass, Presiden Bank Dunia yang Mengundurkan Diri

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-13 Bank Dunia (World Bank) David Robert Malpass berencana akan mengundurkan diri dari jabatannya pada pertengahan 2023. Dilansir dari laman resmi World Bank, Kamis (16/2/2023), masa jabatan Malpass mulai pada 9 April 2019 dan seharusnya berakhir pada 9 April 2024.

Lalu bagaimana jejak karir Malpass hingga akhirnya berlabuh di Bank Dunia dan akan hengkang pada tengah tahun ini? Malpass memperoleh gelar sarjana dari Colorado College dan gelar MBA dari University of Denver. Dirinya menjadi Certified Public Accountant (CPA) dan mengajar di pascasarjana bidang ekonomi internasional di School of Foreign Service, Universitas Georgetown.

Malpass merupakan seorang ekonom internasional dan pendiri firma riset ekonomi makro yang berbasis di New York. Dia menjabat sebagai kepala ekonom Bear Stearns dan melakukan analisis keuangan negara-negara di seluruh dunia.

Jauh sebelum menduduki sebagai Presiden Bank Dunia, Malpass menjabat sebagai Deputi Asisten Menteri Keuangan AS untuk Negara Berkembang dan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Ekonomi Amerika Latin.

Dia berfokus pada berbagai kebijakan luar negeri dan masalah pembangunan, termasuk keterlibatan AS dalam lembaga multilateral, peningkatan modal Grup Bank pada 1988, yang mendukung pembentukan divisi lingkungan Bank, Inisiatif Perusahaan untuk Amerika, dan obligasi Brady untuk mengatasi krisis utang Amerika Latin.

Karirnya yang lain adalah Analis Senior untuk Pajak dan Perdagangan di Komite Anggaran Senat A.S., dan sebagai Direktur Staf Joint Economic Committee of the U.S. Congress. Dia juga banyak menulis artikel tentang pembangunan ekonomi.

Jabatan terakhir yang Malpass duduki sebelum berada di posisi Presiden Bank Dunia, yaitu Wakil Menteri Keuangan untuk Urusan Internasional untuk Amerika Serikat pada periode 2017-2019.

Malpass juga mewakili Amerika Serikat dalam urusan internasional, termasuk Deputi Menteri Keuangan G-7 dan G-20, World Bank–IMF Spring and Annual Meetings, Financial Stability Board, the Organization for Economic Cooperation and Development, serta Overseas Private Investment Corporation.

Pada 2018, kala menjadi wakil menteri keuangan, Malpass mengadvokasi peningkatan modal untuk International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC) sebagai bagian dari agenda reformasi.

Hal tersebut menghasilkan praktik pinjaman berkelanjutan, penggunaan modal yang lebih efisien, dan fokus pada peningkatan standar hidup di negara-negara miskin. Peran penting lainnya adalah memajukan Debt Transparency Initiative, yang diadopsi oleh Grup Bank Dunia dan IMF. Upaya meningkatkan pengungkapan utang kepada publik dan dengan demikian mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan krisis utang.

Saat ini, Malpass dan istrinya Adele Malpass, seorang jurnalis, tinggal di Washington, D.C. bersama empat anaknya. Dilansir dari Bloomberg pada Kamis (16/2/2023), Malpass mengatakan mengenai niatnya untuk mengundurkan diri pada akhir tahun fiskal pada 30 Juni 2023.

"Beberapa bulan ke depan [Saya] akan memberikan kesempatan yang baik untuk transisi kepemimpinan yang lancar," kata Malpass dalam sebuah catatan kepada staf.

