Cegah Penumpukan di Stasiun Transit, KAI Commuter Siapkan 31 KRL Feeder

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT KAI Commuter menyiapkan 31 KRL feeder guna mengantisipasi kepadatan penumpang pada stasiun-stasiun transit.

Anne Purba, VP Corporate Secretary PT KAI Commuter memaparkan pihaknya akan mengoptimalkan 31 perjalanan KRL feeder relasi Manggarai – Angke/Kampung Bandan PP dan Mangggarai – Bekasi PP.

“Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan pada jam sibuk pagi dan sore hari khususnya di stasiun-stasiun transit seperti Stasiun Manggarai dan Stasiun Tanah Abang,” kata Anne dalam keterangan resminya, Selasa (14/2/2023).

Baca Juga : Penumpang KRL Jabodetabek Tembus 8 Juta Orang per Februari 2023

Anne menjelaskan rata-rata pengguna transit di Stasiun Manggarai sebanyak 125.000 – 160.000 orang per harinya, sedangkan di Stasiun Tanah Abang sebanyak 100.000 – 130.000 orang per hari. Adapun, rata – rata penumpang transit di Stasiun Duri sebanyak 45.000 – 65.000 orang per harinya.

KAI Commuter memprediksi volume pengguna commuterline Jabodetabek tidak jauh berbeda dibandingkan awal pekan lalu, yakni sekitar 800.000 orang. Untuk pelayanan perjalanan commuterline sekaligus merespons kebutuhan pengguna transit, mulai Senin (13/2/2023) KAI Commuter mengoperasikan 1.081 perjalanan commuterline Jabodetabek tiap hari mulai pukul 04.00 – 24.00 WIB.

Adapun, pada volume pengguna commuterline Jabodetabek pada pekan kemarin sebanyak 814.048 orang. Sementara itu, hingga pukul 15.00 WIB hari Senin, volume pengguna tercata sebanyak 444.404 orang.

Baca Juga : Pandemi Melandai, Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek Meningkat

KAI Commuter mengingatkan kembali bagi pengguna commuterline tujuan Bekasi/Cikarang sore hari di Stasiun Sudirman atau Tanah Abang bisa melakukan perjalannya menggunakan commuterline dengan skema pola opeasi full racket dengan relasi Manggarai – Angke – Kampung Bandan – Pasar Senen – Jatinegara untuk menuju Bekasi/Cikarang.

Sementara itu, bagi pengguna commuterline dari arah Jakarta Kota tujuan Bekasi/Cikarang bisa memilih alternatif perjalananya dengan trasit di Stasiun Kampung Bandan, begitupun sebaliknya.

KAI Commuter terus mengimbau agar pengguna selalu ikuti arahan dari petugas di stasiun serta selalu perhatikan petunjuk-petunjuk arah untuk pengaturan flow pengguna di stasiun. Informasi jadwal perjalanan terbaru dan posisi kereta dapat diakses melalui aplikasi C-Access, sosial media @commuterline agar terhindar dari kepadatan. Untuk info Jadwal terbaru bisa melihat di website commuterline.id atau call center 021-121.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : krl krl jabodetabek