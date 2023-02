Kepercayaan dan Investasi Jadi Kunci Kesuksesan 50 Tahun Kemitraan Asean-Jepang

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Asean Kao Kim Hourn mengungkapkan Asean-Jepang sudah memegang kunci sukses sehingga mampu mencapai usia 50 tahun kemitraan.

Kao Kim mengatakan kemitraan Asean-Jepang bisa ada sampai hari ini karena adanya hubungan kerjasama dan komitmen oleh keduanya.

"Sebelum mencapai gerbang kesuksesan, Asean-Jepang sudah terlebih dahulu membangun kepercayaan dan komitmen sehingga bisa memiliki hubungan erat juga menopang satu sama lain," kata Kao dalam acara Commemorative Symposium for the 50th Year of Asean-Japan Friendship and Cooperation, JW Marriott, Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

Baca Juga : Peringati 50 Tahun Kerja Sama, Menlu Jepang Sebut Asean Jadi Pusat Ekonomi Global

Jepang merupakan negara pertama di dunia yang menjadi mitra Asean, dan menjadi mitra dagang terbesar Asean ke-4.

"Banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan hubungan Asean-Jepang, namun kuncinya adalah kepercayaan dan investasi ekonomi," jelasnya.

Menurut Kao sudah sejak dulu kedua Prakasa ini membangun kepercayaan yang telah di bentuk antara puasa pemimpin juga pejabat kedua belah pihak, sehingga hasilnya bisa di petik saat ini.

Baca Juga : ASEAN Tourism Forum, Traveloka Percepat Pemulihan Pariwisata Kawasan

Selain kepercayaan satu sama lain, investasi menjadi kunci eratnya hubungan Asean-Jepang hingga setengah abad.

"Kemitraan investasi ini berada di berbagai sektor dan kerja sama Asean-Jepang, bukan hanya ekonomi, investasi ini juga berkaitan dengan hubungan sosial antara masyarakat juga pariwisata," tuturnya.

Kao berharap kemitraan Asean-Jepang bisa terus berlanjut dan terus meningkat hingga seluruh dunia merasakan dampaknya.

“Kerja sama ekonomi kita juga berjalan dengan baik. Bahkan pada 2021, total perdagangan dua arah mengalami peningkatan signifikan di angka 17,2 persen," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : jepang asean