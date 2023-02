Jelang Hari Valentine, Harga Tiket Pesawat Makin Murah! Ke Bali Rp700 Ribuan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga tiket pesawat jelang Hari Valentine pada 14 Februari 2023 makin murah seiring dengan melandainya pergerakan harga avtur.

Data dari laman One Solution Pertamina pada Jumat (10/2/2023) menyebutkan, harga avtur di Bandara Soekarno Hatta untuk periode 1-14 Februari 2022 terpantau pada Rp14.947,57 per liter untuk penerbangan domestik dan jadi 88,9 sen dolar AS per liter untuk penerbangan internasional.

Harga tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode 1-14 Januari 2023. Kala itu, harga avtur tercatat sebesar Rp15.136,8 per liter untuk penerbangan domestik dan 88,3 sen dolar AS per liter untuk penerbangan internasional.

Bisnis.com mencoba memantau harga tiket pesawat pada beberapa rute yang ditawarkan maskapai seperti Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Batik Air, dan Air Asia pada Jumat (10/2/2023). Pemantauan dilakukan menggunakan aplikasi tiket online Traveloka.

Sementara, pencarian menggunakan waktu keberangkatan pada Senin (13/2/2023) dengan kelas ekonomi.

Berdasarkan pantauan melalui aplikasi Traveloka, harga tiket pesawat rute Jakarta - Bali termurah ditawarkan pada kisaran Rp710.000, sementara termahal dipatok sebesar Rp1,92 juta. Selanjutnya, untuk rute Jakarta – Surabaya, tiket termurah dipasarkan pada kisaran Rp620.000 dengan yang termahal Rp1,53 juta.

Sementara itu, tiket termurah untuk rute Jakarta – Yogyakarta dibanderol pada kisaran Rp480.000 dengan tiket termahal senilai Rp1,2 juta. Selanjutnya, tiket untuk rute Jakarta – Medan ditawarkan pada rentang harga Rp860.000 hingga Rp2,36 juta.

Selanjutnya, tiket untuk rute Jakarta – Medan ditawarkan pada rentang harga Rp860.000 hingga Rp2,36 juta. Harga tiket pesawat untuk tujuan Lombok dibanderol paling murah pada rentang Rp690.000 dan termahal pada Rp1,87 juta

Berikut adalah detail daftar harga tiket pesawat termurah di Traveloka untuk keberangkatan 13 Februari 2023.

Baca Juga : Lion Air Buka Penerbangan Umrah Dari Balikpapan Mulai Hari Ini

Daftar Harga Tiket Pesawat Murah Februari 2023:

Rute Jakarta – Bali

Garuda Indonesia: Rp1.921.100

Citilink: Rp825.956

Batik Air: Rp840.600

Lion Air: Rp732.600

AirAsia: Rp712.603

Rute Jakarta – Surabaya

Garuda Indonesia: Rp1.533.300

Citilink: Rp724.931

Batik Air: Rp720.800

Lion Air: Rp620.800

Pelita: Rp698.000

Rute Jakarta – Yogyakarta

Garuda Indonesia: Rp1.209.300

Citilink: Rp613.280

Batik Air: Rp634.500

Lion Air: Rp484.600

Super Air Jet: Rp504.600

Rute Jakarta – Medan

Garuda Indonesia: Rp2.149.500

Citilink: Rp1.107.119

Batik Air: Rp1.123.800

Lion Air: Rp889.100

Air Asia: Rp868.825

Rute Jakarta – Lombok

Garuda Indonesia: Rp1.878.400

Citilink: Rp767.126

Batik Air: Rp977.900

Lion Air: Rp717.600

AirAsia: Rp697.744

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :