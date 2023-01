Wendy's Pondok Indah Mall Resmi Tutup, Warganet: Yah Sedih

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Wendy’s, restoran cepat saji asal Amerika Serikat resmi menutup outletnya di Pondok Indah Mall (PIM) pada Jumat (13/1/2023).

“Dengan berat hati kami akan menutup layanan kami di Pondok Indah Mall mulai hari Jumat, 13 Januari 2023 pukul 22.00 WIB,” ujar manajemen Wendy's melalui akun Instagram resmi @wendysindo, dikutip Senin (16/1/2023).

Masih dalam unggahannya, pihak Wendy’s PIM juga mengucapkan terima kasih untuk momen dan kebersamaan dengan para pelanggan yang pernah berkunjung ke outlet Wendy’s PIM.

“Terima kasih untuk cerita kenangan dan momen kebersamaan yang tak akan terlupakan bersama Wendy's Pondok Indah Mall,” ujar mereka.

Postingan tersebut langsung dibanjiri oleh komentar netizen. Tak sedikit yang membagikan kenangannya selama berkunjung ke Wendy’s PIM.

“Ini termasuk outlet tertua nih, awal makan disini tahun 97an, makan disini setelah berenang & selalu pesan Broccoli & Cheese, setelah itu muncul menu Chili, wah itu The Best BGT... Thank you Wendy's yang mengisi waktu kecil saya,” tulis akun Instagram @daniwahjono.

Salah satu netizen dengan username @terryibrahims mengaku sedih mendengar kabar tersebut. Pasalnya, Wendy's PIM menjadi saksi masa mudanya di tahun 90-an.

“Yaaa sediiihh... Ini dulu saksi masa muda jaman SMP early 90s, main ke PIM, beli Wendy's yg bisa pesan fries with no salt... Aahhh Thank you Wendys PIM 1 for the lovely memories…,” tulisnya.

Kendati outlet di PIM sudah ditutup, para pelanggan masih bisa menjumpai outlet Wendy’s di sejumlah lokasi di Jakarta, seperti Gandaria City, Transmart Cilandak, dan Transmart Lebak Bulus.

Sebagai informasi, Wendy’s merupakan restoran cepat saji yang didirikan oleh Dave Thomas di Dublin, Ohio pada 1969. Di Indonesia, Wendy’s pertama kali membuka gerai pertamanya di Jakarta pada 1991.

Pada 2006, pemegang hak waralaba Wendy’s di Indonesia diambil alih oleh Sierad Produce, yang resmi mengakuisisi PT Wendy Citrarasa.

Lalu di 2012, pemegang hak waralaba Wendy’s di Indonesia diambil alih oleh Trans Corp, yang merupakan anak perusahaan CT Corp. Hingga saat ini Wendy’s Indonesia sudah memiliki cabang sebanyak 40 gerai yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia.

