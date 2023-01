Harga Pangan Hari Ini 7 Januari 2023: Cabai dan Telur Masih Tinggi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga cabai rawit merah dan telur ayam secara rata-rata nasional pada pekan pertama Januari 2023 berada dalam posisi yang tinggi atau di atas harga acuan penjualan (HAP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Mengacu pada Panel Harga Pangan, Sabtu (7/1/2023) pukul 09.00 WIB, harga cabai rawit merah di tingkat konsumen di angka Rp62.830 per kilogram (kg), sementara HAP yang ditetapkan Bapanas, yaitu Rp40.000-Rp57.000/kg.

Telur ayam ras pada pagi ini berada di harga Rp30.210 per kg, sementara HAP di angka Rp27.000 per kg. Adapun, daging ayam berada pada harga normal di angka Rp36.850 per kg.

Selain cabai dan telur ayam, kedelai impor juga masih dalam harga tinggi, yaitu di angka Rp14.950 per kg, padahal HAP di angka Rp12.000 per kg. Hal ini diketahui akibat pasokan kedelai yang menipis.

Harga cabai lainnya, yaitu cabai merah keriting terpantau di angka Rp40.210/kg atau naik Rp2.490 dibanding kemarin.

Harga beras premium dan medium masing-masing Rp13.430/kg (naik Rp310) dan Rp11.710/kg (naik Rp180).

Baca Juga : Harga Pangan Hari Ini 5 Januari: Bawang dan Cabai Merah Kompak Naik

Bawang putih di tingkat konsumen naik Rp430 dari kemarin, menjadi Rp27.060 per kg. Sementara harga bawang merah di angka Rp36.580/kg atau masih dalam batas harga acuan Bapanas.

Minyak goreng curah saat ini terpantau memiliki harga Rp14.360/liter atau di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter. Untuk kemasan sederhana di harga Rp17.800 per liter.

Harga gula konsumsi naik Rp130 menjadi Rp14.470 per kg. Terakhir, harga daging sapi murni berada di level Rp136.550 per kg.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus menjaga stabilitas harga pangan strategis di awal 2023.

“Untuk awal tahun ini secara umum ketersediaan dan harga pangan relatif stabil, beberapa komoditas mengalami penurunan harga seperti seperti telur. Komoditas cabai rawit merah, cabai merah keriting, sempat mengalami kenaikan namun telah berangsur turun,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Rabu (4/1/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :