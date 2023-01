Daftar Harga BBM Pertamina, Vivo, BP AKR 3 Januari, Kompak Turun!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Seiring melemahnya harga minyak mentah dunia, beberapa badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) mulai menurunkan harga produk BBM miliknya.

Badan usaha penyalur BBM pelat merah, PT Pertamina (Persero) pada hari ini, Selasa (3/1/2023) mengumumkan penurunan harga BBM nonsubsidi, Pertamax dan Dex series.

Langkah ini menyusul SPBU swasta, PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan BP AKR, yang telah lebih dulu kompak menurunkan harga untuk produk BBM-nya per 1 Januari 2023.

Pertamina menurunkan harga BBM Pertamax (bensin RON 92) dari Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800 per liter. Angka ini sama dengan besaran harga yang ditetapkan oleh Vivo untuk produk BBM RON 92 miliknya, Revvo 92.

Harga Revvo 92 diturunkan menjadi Rp12.800 per liter atau turun Rp1.200 dari yang sebelumnya Rp14.000 per liter. BP AKR juga menurunkan harga BBM BP 92 dari sebelumnya Rp14.150 menjadi Rp13.030 per liter.

Selain itu, Pertamina juga menurunkan harga Pertamax Turbo (RON 98) dari Rp15.200 menjadi Rp14.050 per liter. Kemudian, Dexlite turun dari Rp18.300 menjadi Rp16.150 per liter dan Pertamina Dex turun dari Rp18.800 menjadi Rp16.750 per liter.

Sementara itu, harga BBM bersubsidi jenis RON 90, Pertalite, tidak mengalami perubahan harga atau tetap Rp10.000 per liter.

Jika dibandingkan dengan harga BBM RON 90 milik kedua Vivo dan BP AKR, harga Pertalite masih lebih murah.

Adapun, Vivo mematok harga BBM Revvo 90 (RON 90) menjadi Rp11.800 per liter, turun dari sebelumnya Rp12.000 per liter, sementara BP AKR menurunkan harga BP 90 menjadi Rp12.940 per liter dari sebelumnya Rp14.050 per liter.

Berbeda dengan yang lain sampai saat ini Shell masih belum melakukan penyesuaian harga BBM. Untuk Shell Super RON 92 saat ini masih berada di harga Rp14.180 per liter.

Berikut perbandingan harga BBM Pertamina, Vivo, BP AKR, dan Shell per 3 Januari 2023:

1. BBM RON 90

Pertalite: Rp10.000 per liter (berlaku satu harga seluruh Indonesia)

Vivo Revvo 90: Rp11.800 per liter

BP 90: Rp12.940 per liter

2. BBM RON 92

Pertamax: Rp12.800 - Rp13.400 per liter

Vivo Revvo 92: Rp12.800 per liter

BP 92: Rp13.030 per liter

Shell Super RON 92: Rp14.180 - Rp14.490 per liter

3. BBM RON 95

BP Ultimate: Rp13.910 per liter

Vivo Revvo 95: Rp13.600 per liter

Shell V-Power RON 95: Rp15.100 - Rp15.430 per liter

4. BBM RON 98

Pertamina Turbo: Rp14.050 per liter

