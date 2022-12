Astragraphia Konsisten Dukung Industri Kreatif

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Astra Graphia Tbk (Astragraphia) terus memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan kontribusi sosial perusahaan yang berkelanjutan, berfokus pada pilar kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan. Sebagai perusahaan publik yang bergerak di bidang printing & digital services, Astragraphia memiliki komitmen untuk bergerak bersama, berkontribusi nyata bagi masyarakat luas, khususnya dalam industri kreatif dalam negeri.

Satryo Dewandono – Chief of Business Strategy & Development and Corporate Communications PT Astra Graphia Tbk mengatakan, “Astragraphia mengarahkan program kontribusi sosial untuk pengembangan masyarakat (community development) yang berkelanjutan dengan menanamkan semangat kolaborasi untuk dapat membawa dampak yang lebih luas bagi industri kreatif. Tahun ini, Astragraphia melalui program Kelas Astragraphia untuk Industri Kreatif (Kelas ASIK) bekerja sama dengan Business and Export Development Organization (BEDO), mendukung inovasi dan pengembangan UMKM dengan memberikan pelatihan, workshop, konsultasi desain, dan fasilitas mencetak kemasan kreatif menggunakan teknologi digital printing yang kami miliki. Kami harap tampilan kemasan menarik dan kreatif yang kami hadirkan dapat mendorong kesuksesan UMKM dan menjadikan mereka naik kelas.”

Sampai dengan Desember 2022, Astragraphia telah menjangkau 972 UMKM yang bergerak di bidang kuliner, fesyen, dan kriya. Astragraphia menyadari pentingnya bergerak bersama para pihak demi menebarkan manfaat yang menyeluruh kepada UMKM. Kolaborasi Astragraphia bersama BEDO telah berjalan mulai tahun 2021 di mana pada tahun 2022, sebanyak 30 dari total 107 UMKM telah terkurasi untuk mendapat pembaruan kemasan. Astragraphia memfasilitasi pencetakan label untuk kemasan pouch, kemasan kotak, dan kemasan frozen food.

Jeff Kristianto – Project Manager Business and Export Development Organization (BEDO) mengatakan, “Kami melihat bahwa tampilan kemasan produk menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM yang perlu mereka kembangkan. Kami sadar bahwa tampilan kemasan yang menarik akan berdampak terhadap peningkatan penjualan produk UMKM. Oleh karena itu, kami mengapresiasi langkah Astragraphia atas edukasi dan fasilitas yang diberikan kepada UMKM lokal BanggaBEDO melalui program Kelas ASIK. Kami yakin Kelas ASIK dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi mereka untuk melakukan inovasi kemasan sehingga dapat menjadi tambahan modal mereka untuk berkembang. BanggaBEDO sendiri merupakan program kolaborasi bersama Astragraphia untuk meningkatkan standar kualitas, memperbaiki kemasan, meningkatkan brand lokal, dan meningkatkan pendapatan UMKM.”

Sebagai bentuk komitmen Astragraphia dalam mendukung industri kreatif dalam negeri, pada kegiatan kontribusi sosial Astragraphia di pilar pendidikan, Astragraphia juga menjalankan serangkaian kegiatan pembekalan ilmu berkelanjutan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) multimedia dan desain komunikasi visual.

Astragraphia juga aktif memberikan dukungan pendampingan kepada SMK sebagai bagian dari Program SMK BISA Link & Match Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek). Rangkaian kegiatan pendampingan dilakukan sesuai dengan kompetensi dan keahlian Astragraphia, yang terdiri dari penyelarasan kurikulum untuk kompetensi keahlian, pelatihan, dukungan fasilitas sekolah, dan pelaksanaan program magang, serta kunjungan industri bagi siswa dan guru. Seluruh aktivitas ini menjadi wujud dukungan Astragraphia dalam metode pembelajaran teaching factory yang disesuaikan dengan suasana industri sehingga mereka mendapatkan pengalaman kerja, menjadi sumber daya unggul, dan siap untuk memasuki dunia kerja, khususnya di industri kreatif.”

Satryo menambahkan, “Ke depan nya, kami harap dapat memperluas kontribusi kami dalam bidang pendidikan anak melalui aplikasi teknologi, produk, dan solusi yang dimiliki Astragraphia Group di bidang printing dan digital. Hari ini secara bersamaan, kami juga menyelenggarakan acara Rumah Dongeng di Rumah Tutur berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Pada kesempatan ini, Astragraphia turut mendukung pencetakan buku dongeng dan objek visual tiga dimensi yang dapat anak-anak miliki dan bawa pulang.”

Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong minat anak-anak untuk membaca, bercerita, dan mengenalkan anak-anak kepada budaya bercerita yang dimiliki Bangsa Indonesia sejak lama. Penyelenggaraan Rumah Dongeng dihadiri oleh sekitar 50 anak PAUD dan TK se Jakarta Selatan dengan rangkaian kegiatan mendongeng, melatih anak bercerita, hingga aktivitas mewarnai.

Syaifullah, SE., M.Ec., PhD – Direktur Manajemen Industri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan, “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Astragraphia karena sudah memberikan perhatian khusus untuk mengaktifkan Rumah Tutur, di Panglima Polim. Kami percaya dengan kolaborasi ini, Astragraphia sebagai perusahaan yang kompeten dalam hal teknologi digital printing dan 3D printing dapat mendukung keberlanjutan Rumah Tutur sebagai tempat pengembangan kreativitas lintas generasi secara mandiri. Kami harap keberadaan Rumah Tutur dapat difungsikan sebagai pusat workshop, inkubasi, dan edukasi masyarakat untuk pengembangan industri kreatif dan pemberdayaan ekonomi kreatif baik jangka pendek maupun jangka panjang.”

Astragraphia berkomitmen menjadi perusahaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan dengan bertransisi mewujudkan aspirasi keberlanjutan melalui Triple-P Roadmap Strategy yang terdiri dari Portfolio, People, dan Public Contribution. Aspirasi keberlanjutan Astragraphia akan menjadi panduan perusahaan dalam melangkah lebih jauh untuk mewujudkan keberlanjutan yang berfokus pada masyarakat, iklim, dan planet.

