InJourney Siapkan Bandara dan Hotel Manfaatkan Libur Nataru

Bisnis.com, JAKARTA - Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aviasi dan Pariwisata atau InJourney telah menyiapkan layanan bandara dan ketersediaan kamar hotel menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria telah meminta PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara untuk memberikan layanan dan fasilitas yang aman serta nyaman kepada calon penumpang. Terlebih, sektor penerbangan domestik telah mengalami pemulihan dengan recovery rate mencapai 74,41 persen pada Desember 2022.

"PT Hotel Indonesia Natour melalui Hotel Indonesia Group [HIG] juga memastikan ketersediaan kamar untuk periode Nataru," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (21/12/2022).

Dia menuturkan hingga saat ini pemesanan kamar baik online maupun offline telah mencapai 60 persen dari total kamar yang tersedia di seluruh jaringan hotel HIG. Tren pemesanan kamar periode Nataru biasanya dilakukan secara last minute.

Menurutnya, dengan program tersebut baik sektor penerbangan dan pariwisata bisa tumbuh berkelanjutan pada 2023. Apalagi, Indonesia sudah mampu mengendalikan pandemi Covid-19.

Menjelang periode Nataru 2023, Injourney menawarkan berbagai program dan event yang menarik bagi wisatawan. Beberapa program inisiatif Injourney Group antara lain end of year diskon di Sarinah, end of year hotel promotion program yang diselenggarakan HIN-HIG, end of year special show at Prambanan, Pesta Festival Tahun Baru di Taman Mini Indonesia Indah, dan yang menjadi acara special adalah New Year’s Eve Concert at Labuan Bajo.

Injourney berharap wisatawan dapat menikmati dan menghabiskan masa liburan Natal dan Tahun Baru 2023 di berbagai destinasi wisata di Indonesia dengan program-program yang terlah disediakan.

