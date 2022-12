KAI Siapkan 309.000 Tempat Duduk Setiap Harinya Selama Libur Nataru

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyediakan 5,56 juta tempat duduk selama periode angkutan Natal 2022 dan tahun baru 2023. Kapasitas yang disediakan setiap harinya selama periode libur mencapai rata-rata 309.046 tempat duduk.



VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan perseroan juga akan menyediakan rata-rata 51 perjalanan kereta api tambahan setiap harinya guna mengantisipasi lonjakan penumpang.



"Untuk mengantisipasi melonjaknya volume pelanggan, KAI menambah rata-rata 51 perjalanan kereta api per hari sehingga total terdapat 484 KA per hari," kata Joni, dikutip dari siaran pers, Jumat (16/12/2022).



Selain persiapan sarana dan prasarana kereta api, KAI turut menyiapkan aspek pengamanan saat periode libur Natal 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru). Total 3.943 petugas pengamanan dari unsur internal dan eksternal perusahaan disiapkan untuk pengamanan selama periode angkutan Nataru yakni 22 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023.



Ribuan personel itu bertugas melakukan pengamanan di atas kereta api, stasiun, serta jalur kereta api.



Adapun Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi pergerakan masyarakat dengan moda kereta api selama libur Nataru yakni sebanyak 5,1 juta orang. Rata-rata per harinya mencapai 316.141 orang.



Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menyebut 5,1 juta orang itu terbagi ke penumpang kereta dalam kota dan antarkota.



"Ini posisinya masih di bawah 2019 tetapi di beberapa titik sudah hampir menyamai pelayanan di 2019 pada masa sebelum Covid-19. Namun, jika dibandingkan dengan sesudah masa Covid-19 ridership sudah jauh pertumbuhannya untuk Nataru 2022/2023 ini," jelasnya pada Konferensi Pers Persiapan Nataru, Rabu (14/12/2022).



Kemenhub memprediksi pergerakan masyarakat pada seluruh moda transportasi selama libur akhir tahun mencapai 44,1 juta orang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan perjalanan dengan angkutan kereta api nantinya masih akan mewajibkan persyaratan vaksinasi dosis ketiga (booster).



Budi Karya mengatakan bahwa persyaratan perjalanan itu akan segera diputuskan oleh Satgas Penanganan Covid-19.



"Apa yang disampaikan [dalam rapat DPR] tidak serta merta kami putuskan hari ini, di antaranya berkaitan dengan pembatasan itu nanti ada forumnya, di mana Satgas Covid-19 mengadakan rapat berkaitan dengan apa yang menjadi syarat perjalanan," terangnya usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (13/12/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :