Genjot Produksi Minyak, SKK Migas Aktifkan 800 Sumur Nganggur pada 2022

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memproyeksikan kegiatan reaktivasi sumur idle dapat menembus di angka 800 unit lebih pada akhir 2022.

Target reaktivasi sumur idle itu diperkirakan dapat memberi tambahan produksi minyak sebesar 16.000 barel setara minyak per hari (boepd).

Adapun, SKK Migas bersama dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) telah menyepakati untuk meningkatkan reaktivasi sumur idle mencapai 1.086 unit dengan perkiraan produksi awal mencapai 38.000 boepd tahun depan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada KKKS yang mendukung upaya kerja keras dan masif sehingga realisasi reaktivasi sumur idle 2022 hingga akhir tahun nanti diproyeksikan bisa mencapai 800 lebih sumur,” kata Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo melalui siaran pers, dikutip Kamis (15/12/2022).

Lebih lanjut, Wahju mengatakan, keseriusan SKK Migas untuk mendorong peningkatan produksi minyak melalui reaktivasi idle well menjadi salah satu agenda dalam The 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) yang dilaksanakan pada November 2022 di Bali. Pada kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan head of agreement (HoA) batch 1 kerja sama aliansi strategis reaktivasi sumur idle Pertamina Regional 1 dengan 6 provider teknologi.

“Kita harapkan aset-aset yang tidur kembali bisa berkontribusi, baik itu sumuran, lapangan, maupun fasilitas produksi untuk mendukung upaya peningkatan produksi migas nasional,” kata Wahju.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli SKK Migas Ngatijan optimistis capaian dari hasil reaktivasi sumur idle 2022 akan meningkat pada 2023, serta tahun-tahun ke depannya.

Ngatijan berharap kegiatan reaktivasi sumur idle akan mencapai tahapan harvesting (panen) dengan tambahan produksi yang lebih tinggi. Tantangannya adalah bagaimana SKK Migas dan KKKS bisa mendapatkan strategi pelaksanaan yang tepat dari aspek lain yang menjadi pendukung dalam kegiatan reaktivasi sumur idle.

Dia menambahkan, SKK Migas kembali menargetkan dapat melakukan reaktivasi lebih dari 1.000 sumur Idle pada 2024. Studi-studi terkait potensi idle well saat ini sedang berjalan di beberapa KKKS bersama dengan pihak ketiga (universitas) dengan total jumlah sumur yang distudikan mencapai sekitar 4.500 sumur.

“Terkait potensi sumur idle, SKK Migas dan KKKS tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak-pihak lain yang memiliki potensi dan kemampuan seperti universitas maupun provider technology,” kata dia.

