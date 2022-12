Rilis Agoda: Asia Kuasai Akomodasi Terbanyak Empat Tahun Berturut-Turut

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Platform perjalanan digital Agoda hari ini mengumumkan pemenang penghargaan tahunan ke-14 Agoda Gold Circle Awards (GCA).

Seiring dengan mulai dibukanya negara-negara untuk perjalanan internasional di seluruh dunia, Gold Circle Awards tahun ini telah diberikan kepada lebih dari 2000 akomodasi di 41 negara.

Selama empat tahun berturut-turut, Thailand mempertahankan posisi teratasnya serta Taiwan naik ke posisi kedua, diikuti oleh Jepang. Bahkan Indonesia dengan apik berada di peringkat ke tujuh.

India memasuki daftar Top 10 untuk pertama kalinya, sementara Korea Selatan, Malaysia, Amerika Serikat, Filipina, dan Vietnam mempertahankan posisi mereka di peringkat sepuluh besar.

Selain itu, China menjadi negara dengan jumlah akomodasi terbanyak yang meraih penghargaan selama empat tahun berturut-turut, diikuti oleh Filipina, Thailand, Jepang, Taiwan, Maladewa, Vietnam, Indonesia, dan Korea Selatan.

Setiap tahun, penghargaan diberikan kepada akomodasi yang telah membuktikan posisinya di antara yang terbaik, menyediakan nilai, harga, keunggulan layanan, dan fleksibilitas yang luar biasa kepada para tamu.

Hotel-hotel ini telah bekerja sama secara proaktif dengan Agoda untuk memenuhi peluang yang terus berkembang yang terbuka bagi para mitra dan tidak hanya menetapkan tolok ukur baru untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk industrinya.

“Dari tahun ke tahun, The Gold Circle Awards telah memberikan Agoda kesempatan untuk mengakui para mitra yang memperluas batasan layanan dan keramahtamahan dan juga bersama-sama memajukan industri dalam melayani permintaan pelanggan yang terus berkembang. Di tahun ke-14, The Gold Circle Awards juga masih memberikan bantuan untuk tim Agoda secara global untuk mengevaluasi dinamika industri yang berubah, menciptakan produk dan layanan yang lebih baik, dan mendorong praktik inovasi kami dengan lebih baik,” kata Liyana Jamil, Vice President of Partner Service Agoda, dari keterangan resmi yang diterima Bisnis.

Para pemenang ditampilkan di landing page khusus Agoda (tersedia pada 1-31 Desember 2022) dan dianugerahi badge Gold Circle Award digital, serta Agoda Growth Express (AGX), kredit khusus untuk meningkatkan pemasaran di situs web.

Dalam kemitraan yang sedang berlangsung dengan World Wide Fund for Nature (WWF), Agoda juga telah memberi donasi untuk menanam 5.000 pohon atas nama semua pemenang GCA di seluruh dunia.

Ini merupakan kelanjutan dari ide yang dimulai dua tahun lalu untuk mengganti hadiah plastik dan meningkatkan kesadaran akan masalah lingkungan.

Negara pemenang Agoda Gold Circle Awards (GCA):

Thailand – 246 akomodasi Taiwan – 209 akomodasi Jepang – 198 akomodasi Korea Selatan – 186 akomodasi Malaysia – 174 akomodasi Amerika Serikat – 154 akomodasi Indonesia – 123 akomodasi Filipina – 107 akomodasi India – 95 akomodasi Vietnam – 90 akomodasi

