Vivo Kembali Turunkan Harga! Ini Harga BBM Terbaru, Siapa Paling Murah

Bisnis.com, JAKARTA - PT Vivo Energy Indonesia mengumumkan adanya penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Vivo pada Minggu (11/12/2022).

Vivo pun menurunkan harga BBM dengan kandungan Research Octane Number (RON) 90 atau Revvo 90 sebesar Rp600 per liter menjadi Rp12.000 per liter. Vivo juga menurunkan harga BBM RON 92 sebesar Rp 140 per liter menjadi Rp 14.000 per liter, dari sebelumnya Rp 14.140 per liter.

Sebaliknya, Vivo menaikkan harga untuk BBM dengan kandungan RON 95 atau Revvo 95 sebesar Rp440, menjadi Rp14.600.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) pada awal Desember mengumumkan adanya perubahan harga BBM non subsidi. Dalam perubahan ini harga BBM Pertamax TurboDexlite dan Pertamina Dex mengalami kenaikan.

Pertamax Turbo naik dari Rp14.300 menjadi Rp15.500. Sedangkan Dexlite menjadi Rp18.300 sebelumnya Rp18.000 per liter dan Pertamina Dex naik menjadi Rp18.800 dari sebelumnya Rp18.550 per liter.

Berikut harga BBM Pertamina, BP AKR, Shell dan Vivo Desember 2022:

1. Harga BBM Pertamina

Pertamax Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo Rp15.200 per liter

Dexlite Rp18.300 per liter

Pertamina Dex Rp18.800 per liter

2. Harga BBM Shell

Super Rp 13.550 per liter

V-Power Rp 14.210 per liter

V-Power Diesel Rp 18.840 per liter

V-Power Nitro+ Rp 14.560 per liter

3. Harga BBM BP AKR

BP 90 Rp 14.050 per liter

BP 92 Rp 14.150 per liter

BP Ultimate Rp 15.100 per liter

BP diesel Rp 18.660 per liter

4. Harga BBM Vivo Energy

Revvo 90: Rp 12.000 per liter

Revvo 92: Rp 14.000 per liter

Revvo 95: Rp 14.600 per liter

