Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, Vivo, BP AKR, Mana Paling Murah?

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU kompak mengalami kenaikan per 1 Desember, khususnya BBM jenis nonsubsidi.

Untuk diketahui, Pertamina baru saja menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite yang berlaku resmi mulai 1 Desember 2022. Lantas bagaimana perbandingan harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP AKR, dan Vivo.

Dilansir situs resmi Pertamina, kenaikan terjadi pada jenis BBM Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Untuk Pertamax Turbo (RON 98) di Pulau Jawa kini dikisaran Rp15.200 per liter dari harga sebelumnya Rp14.300 per liter.

Meski naik, harga tersebut masih lebih murah dibandingkan dengan bensin jenis yang sama keluaran Shell yakni V Power Nitro+ dengan harga jual Rp15.530 per liter.

Di sisi lain, Pertamina Dexlite (CN53) naik menjadi Rp18.800 per liter, dari sebelumnya Rp18.550 per liter.

Pertamina juga menaikkan harga Dexlite (CN51) menjadi Rp18.300 dari sebelumnya Rp18.00 per liter. Kendati demikian, harga tersebut masih lebih murah dari V-Power Diesel milik Shell yang dijual dengan harga Rp19.180 per liter.

Di samping itu, Pertamax (RON 92) yang dijual dengan harga Rp13.900 per liter pun lebih murah dibandingkan dengan Shell Super yakni Rp14.180 per liter, Revvo Vivo Rp14.140 per liter, ataupun BP 92 Rp14.150 per liter.

Sementara itu, harga BBM subsidi atau Pertalite (RON 90) dari Pertamina seharga Rp10.000 per liter tentunya lebih murah jika dibandingkan dengan Revvo 90 Rp12.000 per liter dan BP 90 Rp14.050 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, BP AKR, Shell dan Vivo per 1 Desember 2022:

1. Harga BBM Pertamina

Pertamax Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo Rp15.200 per liter

Dexlite Rp18.300 per liter

Pertamina Dex Rp18.800 per liter

2. Harga BBM Shell

Super Rp 13.550 per liter

V-Power Rp 14.210 per liter

V-Power Diesel Rp 18.840 per liter

V-Power Nitro+ Rp 14.560 per liter

3. Harga BBM BP AKR

BP 90 Rp 14.050 per liter

BP 92 Rp 14.150 per liter

BP Ultimate Rp 15.100 per liter

BP diesel Rp 18.660 per liter

4. Harga BBM Vivo Energy

Revvo 90 Rp12.000 per liter

Revvo 92 Rp14.140 per liter

Revvo 95 Rp14.830 per liter

