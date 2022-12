Makin Mahal! Harga Telur Ayam di Papua Nyaris Tembus Rp40.000

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga telur ayam masih menunjukkan kenaikan hingga hari ini, Kamis (1/12/2022). Bahkan di Papua, harga telur ayam hampir menembus Rp40.000 per kilogram.

Berdasarkan laporan harga di Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga telur ayam secara rata-rata nasional naik Rp200 dibanding hari sebelumnya dari Rp29.800 menjadi Rp30.000 per kg.

Sepanjang November 2022, harga telur ayam terpantau telah naik 4,90 persen atau setara Rp1.400 per kilogram. Padahal, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan harga acuan penjualan/pembelian telur ayam di tingkat konsumen Rp27.000 per kg.

Harga telur ayam di DKI Jakarta per hari ini, Kamis (1/12/2022), mencapai Rp30.191 per kg. Adapun, harga telur ayam tertinggi ada di Papua yaitu mencapai Rp39.733 per kilogram.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) Kemendag, Bambang Wisnubroto, menyampaikan harga telur ayam naik akibat dampak dari afkir dini oleh peternak pada saat stok melimpah dan harga turun di kala momen lebaran lalu.

Dari afkir dini yang dilakukan, membutuhkan waktu setidaknya 24 minggu untuk mengembalikan populasi.

“Berdasarkan informasi dari peternak, sepanjang 2021 - 2022 harga telur rendah dan seringkali di bawah HPP sehingga mendorong peternak mengurangi populasi [afkir] dimana puncaknya terjadi pada Puasa - Lebaran 2022. Dibutuhkan waktu setidaknya kurang lebih 24 minggu untuk mengembalikan populasi ke performa optimal [Desember 2022-Januari 2023],” kata Bambang, Selasa (29/11/2022).

Sementara itu, apabila melihat sebaran harga telur ayam di Indonesia, hanya di Pulau Sumatra yang seluruh provinsinya memiliki harga di bawah Rp30.000 per kg. Bahkan Bengkulu memiliki harga terendah untuk telur ayam yaitu Rp25.600 per kilogram.

Harga telur ayam tertinggi berada di Papua sebesar Rp39.733 per kg, diikuti Kalimantan Utara di level Rp37.000 per kg, dan Maluku di angka Rp34.017 per kg.

Mengacu pada data dalam Panel Harga Badan Pangan Nasional, saat ini harga telur ayam di tingkat produsen telah mencapai rata-rata Rp25.530 per kg. Harga tertinggi di tingkat produsen berada di Jawa Tengah sebesar Rp28.150 per kg dan terendah di Bali Rp22.000 per kg.

Adapun, dalam Info Pangan Jakarta, harga telur ayam rata-rata di wilayah DKI per hari ini pukul 08.21 WIB terpantau terjadi sedikit kenaikan dari Rp30.149 menjadi Rp30.191 per kg.

Harga tertinggi terdapat di Pasar Glodok, Jakarta Pusat, dengan harga mencapai Rp34.000 per kg, sedangkan harga terendah berada di Pasar Paseban, Jakarta Pusat, yakni sebesar Rp25.000 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :