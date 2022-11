Ini 5 Berita Ekonomi Terpopuler: Ancaman Delisting BEI dan Bank Terbesar di Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Selama sepekan terakhir, ada 5 berita ekonomi yang paling banyak dibaca oleh investor pasar modal, perbankan, dan pengambil kebijakan.

Investor pasar modal dalam sepekan terakhir ini memperhatikan kondisi emiten-emiten yang terancam delisting melalui surat peringatan yang disampaikan oleh BEI.

Simak 5 berita yang banyak dibaca oleh investor, industri perbankan dan pengawas jasa keuangan dalam sepekan terakhir:

Bursa Efek Indonesia telah mengumumkan potensi delisting terhadap 4 emiten di Bursa yang berpotensi mengalami delisting. Teranyar, surat pemberitahuan delisting ditujukan oleh emiten property PT Bliss Properti Indonesia Tbk. (POSA).

Lead Researcher on Climate Change and Director of Compliance G20 Brittaney Warren menilai bahwa KTT G20 Bali memberikan standar baru untuk penyelenggaraan terhadap forum-forum internasional selanjutnya, sebab tidak hanya sukses terhadap isu yang dibawa tetapi juga memaksimalkan layanan kepada wartawan sebagai pekerja di balik layar.

PT Pertamina (Persero) mengumumkan perubahan harga non subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dalam perubahan ini, harga BBM Pertamax Turbo mengalami penurunan, sedangkan Dexlite dan Pertamina Dex mengalami kenaikan.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. melelang aset berupa properti megah bernama The Maj Collection Hotel and Residences di Bandung, Jawa Barat. Apartemen milik mantan menteri perdagangan Gita Wirjawan itu sudah lama bermasalah.

PT Bank Seabank Indonesia mencatatkan total aset senilai Rp23,86 triliun per kuartal III/2022. Dengan demikian bank ini menjadi bank digital terbesar di Tanah Air dari segi aset, melewati PT Bank Jago Tbk. (ARTO) hingga PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI).

