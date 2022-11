Lengkap! Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR Terbaru

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi PT Pertamina (Persero) berubah setelah dilakukan penyesuaian pada 1 November 2022. Setelah itu, Pertamina belum melakukan penyesuaian lagi terhadap harga BBM nonsubsidi.

Adapun, dalam penyesuaian harga yang terakhir kali dilakukan Pertamina, harga BBM Pertamax Turbo mengalami penurunan, sedangkan harga Dexlite dan Pertamina Dex mengalami kenaikan.

Perubahan ini berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Pertamax Turbo mengalami penurunan menjadi Rp14.300 per liter dari sebelumnya Rp14.950 liter. Sementara itu, BBM Dexlite dan Pertamina Dex mengalami kenaikan. Dexlite menjadi Rp18.000 dari sebelumnya Rp17.800 per liter dan Pertamina Dex naik menjadi Rp18.550 dari sebelumnya Rp18.100 per liter.

Sebelum itupun, Shell melakukan penyesuaian harga untuk jenis BBM Shell Super yang kini dibanderol Rp13.550 per liter, sebelumnya Rp14.150 per liter.

Kemudian, harga BBM Shell V Power Nitro ikut turun menjadi Rp14.560 per liter dan Shell V Power turun menjadi Rp14.210 per liter. Di sisi lain, BBM Shell V-Power Diesel mengalami kenaikan menjadi Rp18.480 per liter.

Adapun, harga BBM di berbagai SPBU termasuk Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR menerapkan harga yang berbeda tipis, khususnya di wilayah Jawa.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR per 27 November 2022

Pertamina

-BioSolar Rp6.800

-Pertalite Rp10.000

-Pertamax Rp13.900

- Pertamax Turbo Rp14.300

- Dexlite Rp18.000

- Pertamina Dex Rp18.550

Shell

- Shell Super Rp13.550 per liter

- Shell V-Power Rp14.210 per liter

- Shell V-Power Diesel Rp18.840 per liter

- Shell Diesel Extra Rp18.380-Rp18.780 per liter

- Shell V-power Nitro+ Rp14.560 per liter.

BP AKR

- BP 90 Rp14.050 per liter

- BP 92 Rp14.150 per liter

- BP 95 Rp14.840 per liter

- BP Diesel Rp17.990 per liter

Vivo

- Revvo 89 Rp11.600 per liter

- Revvo 90 Rp12.600 per liter

- Revvo 92 Rp14.140 per liter

- Revvo 95 Rp14.830 per liter

