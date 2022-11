Tol Jakarta-Tangerang Banjir, Jasa Marga Masih Tutup Akses Keluar

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. masih menangani banjir yang terjadi di ruas Tol Jakarta-Tangerang tepatnya di Simpang Susun Bitung Km 26. Jasa Marga masih menutup sementara akses keluar tol.

Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad, Irra Susiyanti, mengatakan sampai dengan Selasa (16/11/2022) siang, debit air di sungai-sungai yang ada di sekitar ruas tol terpantau masih tinggi. Dia menjelaskan pihaknya masih mengoptimalisasikan pompa-pompa untuk penanganan genangan air.

"Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, akses keluar bitung dari Jakarta dan akses bitung menuju Cikupa masih dilakukan penutupan sementara," kata Irra kepada wartawan, Selasa (16/11/2022).

Akses keluar Bitung dari Jakarta dan akses masuk Bitung menuju Cikupa telah dilakukan penutupan sementara demi keamanan dan keselamatan pengguna jalan sejak Senin (14/11/2022), dikarenakan pada lokasi tersebut masih terdapat genangan dan belum dapat dilintasi kendaraan.

Genangan di SS Bitung Ruas Tol Jakarta-Tangerang terjadi akibat curah hujan yang tinggi pada Minggu 13 November 2022, serta tingginya debit air Sungai Kali Manis, sehingga limpasan air memasuki badan jalan.

Jasa Marga melakukan sejumlah penanganan antara lain dengan memfungsikan 2 pompa submersible eksisting berkapasitas 60 liter per detik dan 30 liter per detik, 3 pompa vertikal berkapasitas 80 liter per detik, 2 unit tambahan mobile pompa dengan kapasitas 80 liter/detik.

Baca Juga : Jasa Marga (JSMR) Berencana Fundraising Usai Laba Tembus Rp1 Triliun

Selain itu, Jasa Marga melakukan penutupan sementara akses masuk dan keluar Bitung di Km 26 selama proses penanganan genangan serta pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di lokasi genangan.

Adapun sebagai langkah antisipasi jangka pendek dan panjang, Jasa Marga akan melakukan normalisasi waduk untuk menambah kapasitas tampungan air, peninggian tanggul dan meningkatkan kapasitas gorong-gorong di sekitar lokasi genangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : jasa marga jsmr banjir jalan tol