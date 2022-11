Ditanya Kenapa Batal ke Bali, Elon Musk: Pekerjaan Saya Nambah Banyak

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BADUNG - CEO Tesla sekaligus pemilik baru Twitter Elon Musk buka-bukaan soal alasan dirinya batal ke Bali untuk menghadiri pertemuan B20 Summit 2022.

Pernyataan tersebut disampaikan Elon Musk saat ditanya oleh CEO PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) Anindya Novyan Bakrie.

"Elon, saya tahu Anda seorang pekerja keras. Namun, Anda seharusnya bisa terbang ke Bali dan relaks. Mengapa Anda tidak melakukan hal itu," ujar Anindya Bakrie dalam agenda Summit 1-on-1 conversation on NAVIGATING FUTURE DISRUPTION OF

GLOBAL TECHNOLOGICAL INNOVATION with Elon Musk di Bali Nusa Dua Convention Center, Senin (14/11/2022).

Elon lantas menjawab pertanyaan Anindya Bakrie sambil tertawa.

"Apa yang Anda sampaikan sangat fantastis. Namun, pekerjaan saya meningkat drastis akhir-akhir ini. Ya, saya memiliki banyak pekerjaan tentu saja [sehingga tak bisa datang ke Bali]," ujar Elon Musk.

Anindya lantas bertanya, bagaimana perasaan Elon menjadi pemilik media setelah orang terkaya di dunia tersebut membeli Twitter.

Elon pun merespons pertanyaan tersebut sambil tertawa. Dia mengatakan Twitter sesungguhnya bukan media massa. Meskipun, fungsinya hampir mirip seperti media.

"Ya, intinya saya tidak mungkin membuat semua orang senang," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan alasan CEO Twitter Elon Musk membatalkan kehadirannya di Bali, Indonesia untuk menghadiri rangkaian acara B20 Summit.

Luhut mengatakan bahwa Elon Musk, yang juga menjadi orang terkaya di dunia saat ini, harus menghadiri pengadilan terkait Twitter yang bertepatan pada 14 November 2022.

Dia juga menambahkan Elon Musk akan tetap memberikan sambutan untuk acara B20 Summit secara virtual selama satu jam dan akan menghadirkan tanya jawab.

"Nanti bulan Desember, Dia [Musk] akan datang sendiri ke Indonesia," ujar Luhut.

