Sekjen PBB Siap Dukung Penyelenggaraan KTT G20 Bali

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambangi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres di Headquarters of the United Nations, New York, Amerika Serikat, pada Rabu (26/10/2022).

Pada pertemuan tersebut, Airlangga membahas berbagai dinamika geopolitik dan geoekonomi, dampak krisis global, hingga perkembangan dan persiapan penyelenggaraan KTT G20 Bali.

Antonio menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh penyelenggaraan KTT G20 di bawah Presidensi Indonesia.

“PBB bersolidaritas penuh dan mendukung kepemimpinan Presidensi G20 Indonesia. Ini merupakan sebuah pencapaian diplomatik yang luar biasa di tengah kondisi global hari ini," katanya, dikutip melalui siaran pers, Jumat (28/10/2022).

PBB pun menyatakan apresiasinya atas langkah Indonesia dalam memimpin forum negara-negara G20 untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks.

Sebagaimana diketahui, Presidensi G20 Indonesia mengawal tiga isu prioritas utama, yaitu mengenai arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi.

Terkait isu arsitektur kesehatan global, Airlangga memaparkan kepada Sekjen PBB terkait keberhasilan Indonesia dalam mengusulkan Financial Intermediary Fund (FIF) sebagai dana kesiapsiagaan, pencegahan, dan respon terhadap pandemi sebesar US$1,4 miliar.

Indonesia pun, imbuhnya, dalam melaksanakan peran sebagai Presidensi G20, terus melakukan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang, mendorong G20 lebih adaptif terhadap krisis, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global.

"Kita [Indonesia] telah menyelenggarakan lebih dari 440 forum pertemuan yang dilaksanakan menuju perhelatan puncak G20 pada November 2022 mendatang," kata dia.

