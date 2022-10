Resmi Dibuka! PEMSEA PNLG Forum 2022 di Tangerang Dihadiri 140 Delegasi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang resmi membuka gelaran internasional Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2022.

Penyelenggaraan event internasional ini akan berlangsung pada 25-29 Oktober 2022 di Kabupaten Tangerang dan dihadiri oleh 140 delegasi pemerintah daerah dari 9 negara di lingkup Asia Timur. Negara tersebut di antaranya yaitu delegasi dari Malaysia, Filipina, Kamboja, Timor Leste, Korea Selatan, Jepang, China, Vietnam, dan Indonesia.

Adapun, pertemuan delegasi ini menjadi momentum kolaborasi untuk menciptakan solusi pembangunan kawasan pesisir yang masih mengalami kendala di sejumlah sektor.

Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar selaku Wakil Presiden PNLG, mengatakan ajang ini merupakan forum pengelolaan pesisir terpadu yang mengusung tema Penguatan Ketahanan Pesisir Menuju Ekonomi Biru Lokal Berkelanjutan.

"Permasalahan pembangunan di berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pesisir, saat ini masih menjadi tantangan serius yang harus kita hadapi bersama," kata Zaki dalam acara pembukaan PNLG Forum 2022 di Atria Hotel, Serpong, Tangerang, Kamis (26/10/2022).

Zaki menilai dengan tata kelola pesisir yang baik, maka diharapkan indeks pembangunan manusia juga meningkat. Selain itu, daya saing sumber daya manusia juga diharapkan semakin baik.

Baca Juga : Kunjungi Bisnis Indonesia, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Paparkan PEMSEA 2022

Sebelumnya, Kabupaten Tangerang terpilih menjadi tuan rumah berkat sejumlah inisiasi program penataan kawasan kumuh menjadi kawasan blue economy. Hal ini membuat Kabupaten Tangerang menjadi percontohan sebagai pemerintah daerah yang peduli kawasan pesisir.

Nantinya, kesembilan negara tersebut akan diperkenalkan dengan hasil penataan kawasan kumuh menjadi kawasan pesisir Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang sebagai pilot project.

"Forum PNLG ini diharapkan akan terjadi pertukaran ilmu yang konstruktif, dan ke depannya semoga kita dapat berkolaborasi dalam melaksanakan program pembangunan pesisir," jelasnya.

PNLG adalah kemitraan lintas pemerintahan dari 11 negara di lingkup Asia Timur. Negara-negara yang tergabung sebagai anggota PNLG berkomitmen menjaga keberlanjutan ekosistem, peningkatan infrastruktur, dan ekonomi kawasan pesisir masing-masing.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : tangerang wilayah pesisir