Harga Pangan Hari Ini 25 Oktober: Telur, Daging Ayam dan Bawang Putih Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Harga beberapa komoditas pangan seperti telur ayam, daging ayam, dan bawang putih mengalami kenaikan pada hari ini, Selasa (25/10/2022).

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Selasa (25/10/2022) pukul 10.30 WIB, harga daging ayam naik 0,15 persen jadi 33.850 per kilogram (kg) jika dibandingkan kemarin.

Harga telur ayam juga tercatat naik 0,71 persen jadi Rp28.550 per kg. Selain itu, harga bawang putih naik 0,89 persen jadi Rp28.200 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng kemasan merek 1 yaitu Rp21.800 per kg atau naik 0,46 persen. Kemudian, minyak goreng curah naik 2,41 persen jadi Rp14.850 per kg.

Adapun, harga cabai merah keriting naik 0,23 persen jadi Rp42.750 per kg, sedangkan harga cabai rawit merah naik 0,19 persen jadi Rp51.900 per kg.

Sementara itu, harga komoditas pangan yang mengalami penurunan yaitu bawang merah yang turun 2,4 persen jadi Rp34.550 per kg, cabai rawit hijau turun 2,37 persen jadi Rp39.200 per kg.

Selanjutnya, harga cabai merah besar turun 4,9 persen jadi Rp41.350 per kg dan harga minyak goreng kemasan merek 2 turun 0,5 persen jadi Rp19.950 per kg.

Harga daging sapi kualitas I turun 3,79 persen jadi Rp132.000 per kg, daging sapi kualitas 2 turun 1,14 persen jadi Rp126.100 per kg. Kemudian, harga beras kualitas bawah I turun 3,15 persen jadi Rp10.700 per kg, beras kualitas bawah II turun 3,72 persen jadi Rp10.350 per kg.

Harga gula pasir premium turun 0,63 persen jadi Rp15.800 per kg, beras kualitas medium I turun 3,69 persen jadi Rp11.750 per kg, beras kualitas medium II turun 2,5 persen jadi Rp11.700 per kg, kualitas super 1 turun 4,44 persen jadi Rp12.900 per kg dan kualitas super 2 turun 3,44 persen jadi Rp12.650 per kg.

Seiring dengan kenaikan beberapa komoditas secara nasional, harga komoditas di Jakarta juga ikut naik. Info Pangan Jakarta melaporkan kenaikan juga terjadi pada bawang merah menjadi Rp36.666 per kg (naik Rp156) dan cabai merah besar di harga Rp53.720 per kg (naik Rp298).

