Makin Murah! Tesla Pangkas Harga Jual Mobil di China

Bisnis.com, JAKARTA - Tesla Inc. memangkas harga jual mobil di China sekitar 5 persen saat perusahaan meningkatkan produksi pabriknya di Shanghai, untuk membalikkan kenaikan harga yang diberlakukan awal tahun ini.

Dilansir dari Bloomberg pada Senin (24/10/2022), pelopor kendaraan listrik yang berbasis di Amerika Serikat (AS) menurunkan harga dasar Tesla Model 3 produksi lokal menjadi 265.900 yuan (US$36.774) dari 279.900 yuan yang efektif mulai hari ini. Harga awal SUV Model Y dipotong menjadi 288.900 yuan dari 316.900 yuan.

Keputusan memangkas harga dilakukan Tesla dengan tujuan menghadapi persaingan yang lebih tinggi dari pembuat EV lokal seperti BYD Co., yang menjual kendaraan mencapai rekor 200.973 pada bulan lalu, selain itu, perusahaan baru seperti Nio Inc. dan Xpeng Inc., yang memperluas line-up mereka.

Berdasarkan data Asosiasi Mobil Penumpang China Produsen mobil domestik menyumbang hampir 80 persen dari penjualan EV selama tujuh bulan pertama tahun ini.

Mengetahui hal tersebut, Tesla kemungkinan mulai mencari penjualan di salah satu pasar utamanya setelah pekan lalu melaporkan pendapatan yang lebih rendah dari perkiraan. Chief Executive Officer Elon Musk mengatakan bahwa China berada dalam ancaman resesi dan secara umum, permintaan lebih sulit didapat.

"Persaingan EV tahun ini sangat ketat, dan kinerja Tesla mungkin tidak sesuai dengan harapannya, sehingga berusaha lebih meningkatkan penjualan dalam dua bulan terakhir tahun ini." kata Direktur pelaksana konsultan Autoforesight Co Shanghai Yale Zhan

Selain itu, pemotongan harga kontras dengan beberapa kenaikan yang dilakukan awal tahun ini, ketika Musk mengatakan Tesla dan perusahaan eksplorasi ruang angkasa SpaceX melihat tekanan inflasi yang signifikan baru-baru ini dalam bahan baku dan logistik.

Tesla mengirimkan 83.135 mobil pada bulan September, termasuk 5.522 untuk ekspor, setelah meningkatkan kapasitas produksi di pabrik Shanghai. Pabrik tersebut sekarang dapat memproduksi sekitar 1 juta mobil per tahun.

"Ini adalah pemotongan harga yang diharapkan. Perusahaan perlu mengamankan lebih banyak pesanan dengan memotong harga," kata analis otomotif di 86Research Ltd Shanghai, Wang Hanyang.

Seorang perwakilan untuk Tesla China mengatakan peningkatan pemanfaatan kapasitas produksi pabrik Tesla di Shanghai dan stabilitas relatif dari rantai pasokan telah berkontribusi pada biaya yang lebih rendah. "Tesla selalu memberi harga sesuai dengan biayanya," tutupnya.

