5 Bansos yang Cair Oktober 2022, Cek Namamu di Sini Pakai HP

Bisnis.com, SOLO - Setidaknya ada empat bansos dari pemerintah yang akan dicairkan pada Oktober 2022 ini.

Kamu bisa cek namamu terdaftar sebagai penerima bansos yang mana hanya dengan klik link berikut ini lewat HP.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kenaikkan harga BBM sejak September 2022 lalu. Akan tetapi setelah itu, pemerintah juga gencar menyalurkan bansos.

Bansos ini berguna sebagai bantalan atas kenaikkan harga BBM dan ditujukan kepada mereka yang memenuhi syarat dan terverifikasi.

Pada bulan Oktober 2022, kabarnya ada lima bansos yang akan dicairkan pemerintah. Keempat bansos yang dimaksud adalah BSU Subsidi Gaji, BLT BBM, PKH, Kartu Sembako, dan BLT Ojol

Kamu bisa cek namamu terdaftar sebagai penerima bantuan sosial yang mana melalui link berikut ini:

1. BSU Subsidi Gaji

Bantuan ini diberikan kepada pekerja yang memiliki gaji di bawha Rp3.5 juta per bulan.

Untuk cek apakah namamu sudah terdaftar sebagai penerima BSU Subsidi Gaji, klik link berikut https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/.

2. BLT BBM

Bantuan sebesar Rp600 ribu ini diberikan kepada mereka yang rentan miskin, kamu bisa cek daftar penerimanya di https://cekbansos.kemensos.go.id/.

3. PKH (Program Keluarga Harapan)

PKH (Program Keluarga Harapan) juga akan cair pada bulan Oktober 2022 ini. Besarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Untuk komponen kesehatan, terdiri dari ibu hamil dengan nilai bantuan PKH Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 ribu per kuartal. Kemudian, untuk balita, nilai bantuan PKH Oktober 2022 Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 per kuartal.

Cara ceknya sama dengan cek BLT BBM yakni di https://cekbansos.kemensos.go.id/.

4. Kartu Sembako

Kartu Sembako merupakan program bansos yang besarannya mencapai Rp200 ribu per individu. Cara ceknya juga di situs https://cekbansos.kemensos.go.id/.

5. BLT Ojol

BLT Ojol ini berbeda dari keempat bansos di atas. Sebab BLT Ojol murni dikelola oleh pemerintah daerah setempat.

Kamu bisa cek namamu di link berikut https://eform.bri.co.id/bpum.

