TransJakarta Aktifkan Lagi Rute Summarecon-Bekasi dan Ciputat-Kampung Rambutan

Bisnis com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) kembali mengoperasikan dua layanan Non Bus Rapid Transit (Non BRT) untuk rute Summarecon Bekasi-Pancoran dan Ciputat-Kampung Rambutan efektif per Senin (26/9/2022).

Kepala Divisi Sekretaris PT Transjakarta Anang Rizkani Noor menjelaskan dibukanya kembali layanan ini untuk mengakomodasi permintaan masyarakat. Terlebih, saat ini pandemi mulai menunjukkan tren melandai. Kondisi ini diperkirakan bakal mendorong lebih banyak warga beraktivitas di luar.

Dengan demikian, pengaktifan kembali dua rute ini merupakan upaya untuk memaksimalkan layanan bagi masyarakat akan kebutuhan transportasi. Selain juga untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

"Rute Transjakarta ini melayani di jalur umum dan bukan di jalur khusus bus Transjakarta," kata Anang dikutip, Senin (26/9/2022).

Layanan tersebut akan efektif melayani penumpang setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 05.00 - 22.00 WIB. Pemesanan tiket bisa dilakukan melalui aplikasi TIJE atau datang langsung ke titik ujung layanan dengan tarif regular Rp3.500.

Anang pun mengimbau kendati reaktivasi kedua rute transjakarta ini dilakukan seiring dengan pulihnya kegiatan masyarakat pasca pandemi, masyarakat diimbau tetap mengikuti peraturan yang ada.

"Kami terus mengimbau semua pelanggan untuk tertib mematuhi semua aturan yang berlaku," ujarnya.

