Ke Pasar Badung, Mendag Zulhas: Harga Bapok Stabil, di Bawah Rata-Rata

Bisnis.com, DENPASAR – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Badung, Denpasar pada Rabu (21/9/2022). Dalam kunjungan tersebut, menteri yang akrab disapa Zulhas tersebut memantau beberapa harga bahan pokok.

Berdasarkan pantauannya, harga-harga bahan pokok di Pasar Badung cenderung stabil, bahkan berada di bawah rata-rata pasar lainnya.

"Di Pasar Badung harganya stabil, bahkan harganya di bawah rata-rata pasar lain," kata Zulhas di Denpasar, Rabu (21/9/2022).

Dia menyebut, harga beberapa bahan pokok seperti bawang merah yang sebesar Rp23.000 per kilo gram dengan subsidi dan Rp25.000 tanpa subsidi. Lalu, ayam sebesar Rp35.000 per kg, daging sapi Rp105.000 per kg, dan cabai sebesar Rp45.000 per kg.

Hanya saja, kata dia, harga daging kambing agak mahal di Pasar Badung, yakni sebesar Rp160.000 per kg. Menurutnya hal ini disebabkan pemerintah berupaya agar penyakit mulut dan kuku (PMK) tidak masuk ke Bali.

"Kambing memang agak mahal karena agak ketat dari Jawa. Masuk kemari tidak mudah karena memang pemerintah ekstra hati-hati PMK," ucapnya.

Selain itu, Zulhas juga memantau peredaran minyak goreng kemasan MinyaKita di Denpasar. Zulhas menyebut harga minyak goreng MinyaKita sebesar Rp14.000 per kemasan.

"Jadi pendek kata, di sini harganya stabil, bahkan di bawah rata-rata pasar di Jawa dan luar Jawa," tutur dia.

