Kemendag Klaim Harga Cabai Bakal Turun 3 Minggu Lagi

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memprediksi harga cabai yang naik akibat berbagai kondisi mulai dari harga BBM hingga minimnya pasokan akan mulai turun dalam tiga minggu ke depan.



Dalam laporan Perkembangan Harga, Inflasi, dan Stok Indikatif Barang Kebutuhan Pokok per 19 September 2022, penurunan harga cabai akan terjadi seiring dengan adanya panen di beberapa daerah sentra produksi.



“Identifikasi potensi produksi dan sebaran distribusi sentra produksi cabai, di mana diperkirakan harga cabai turun dalam 2 sampai 3 minggu kedepan,” tulis laporan tersebut dikutip Selasa (20/9/2022).



Berdasarkan laporan tersebut, panen raya untuk cabai merah dan cabai rawit hijau di Lumajang, Jember, Banyuwangi, Kediri, dan Bali akan mulai pada pekan kedua Oktober. Khusus untuk cabai rawit merah di sentra Jawa Timur diperkirakan mulai panen pada minggu ketiga Oktober.



Potensi panen tersebut dengan catatan cuaca mendukung/tidak hujan terus menerus. Adapun, luas potensi panen di Jawa Timur sebanyak 5.100 Ha (cabai merah besar) dan 16.000 Ha (cabai rawit merah) dengan estimasi produksi sebanyak 147 – 160 ton per hari dan pada puncak panen pada bulan November 2022 – Januari 2023 produksi diperkirakan meningkat hingga 240 ton per hari.



Stok indikatif saat ini yang Kemendag pantau dari 20 Pasar Induk sebanyak 371,09 ton per hari di mana pasokan normal berada di angka 386 ton per hari. Artinya, pasokan saat ini berada 3,86 persen di bawah normal.



Sementara berdasarkan laporan tersebut, harga cabai rawit merah terpantau masih mengalami kenaikan, sedangkan untuk jenis cabai lainnya mulai mengalami sedikit penurunan.



Harga cabai merah keriting di eceran nasional hari ini turun 1,48 persen dibanding bulan lalu menjadi Rp59.800 per kilogram (kg). Cabai merah besar turun jauh 5,56 persen ke angka Rp57.700 per kg sedangkan harga cabai rawit merah naik 2,87 persen menjadi Rp68.100 per kg.



Selain itu, berdasarkan hasil Ratas Presiden 19 September 2022, diputuskan perlunya upaya dalam optimalisasi perdagangan antar wilayah khususnya dari sentra produksi/daerah surplus ke sentra konsumsi/daerah defisit dan BUMN pangan agar menjadi offtaker produksi petani.

