Metland Cileungsi Luncurkan 2 Produk Hunian Baru Rp700 Juta, Minat?

Bisnis.com, JAKARTA - Kawasan residensial Metland Cileungsi yang dikembangkan PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) kembali meluncurkan dua tipe hunian terbaru usai menjual habis Cluster Aimara sebanyak 168 unit.

Kali ini, tipe produk yang ditawarkan yaitu Tipe New Piccola dan Tipe New Midia. Keduanya berlokasi di area Cluster The Colony yang memiliki konsep Green Residence.

General Manager Sales, Marketing & Coorporate Communications Metland Lily Nurlita mengatakan dengan konsep green tersebut, pihaknya berkomitmen menciptakan lingkungan bersih, nyaman, dengan dilengkapi infrastruktur memadai.

"Antusiasme masyarakat memiliki rumah impian di Metland Cileungsi didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan Metland yang telah berkiprah 28 tahun dibidang properti," kata Lily dikutip dari keterangan resminya, Rabu (7/9/2022).

Cluster The Colony ini menerapkan drainase dan jaringan kabel listrik di bawah tanah (undergorund). Selain itu, di bagian depan fasad rumah menggunakan bahan bangunan conwood, sehingga tampilannya lebih menarik, minimalis dan elegan.

Dua produk terbarunya, Tipe New Piccola dan Tipe New Midia dilengkapi smart door lock, dan one gate system. Sementara itu, fasilitas dalam kawasan yaitu jogging track, playground, area publik, kamera CCTV, dan fasilitas lain yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki yaitu Club House dan Sekolah Al Azhar dari TK-SMP.

"Keunggulan lainnya adalah lokasi yang strategis dengan sedang dibangunnya tol JORR II ruas Cimanggis-Cibitung yang direncanakan akan mulai beroperasi di tahun ini," jelasnya.

Lily optimis kemudahan akses tersebut akan memperlancar mobilitas penghuni dalam beraktivitas ke Jakarta yang hanya berjarak 2,9 km dari kawasan perumahan.

Sebagai informasi, Tipe New Piccola (72x58) dan Tipe New Midi (72x49) merupakan bangunan dengan 2 lantai yang memiliki 2-3 kamar tidur. Saat ini, keduanya akan dibangun sebanyak 40 unit dan ditawarkan dengan harga mulai dari Rp700 juta.

Di samping itu, Metland Cileungsi tengah menjalankan program menarik untuk pembelian produk terbaru tersebut yaitu DP mulai dari Rp19 juta, kemudahan subsidi DP, dan free biaya lainnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

