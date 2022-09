Harga Pangan Hari Ini, 6 September: Harga Cabai Naik, Daging Ayam Turun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah harga komoditas pangan terpantau mengalami kenaikan pada hari ini, Selasa (6/9/2022). Salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga adalah cabai merah.

Harga cabai terpantau kembali mengalami kenaikan setelah sempat turun dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu, harga daging ayam mengalami penurunan pada hari ini, Selasa (6/9/2022).



Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan pada hari ini pukul 08.00 WIB, harga cabai merah besar naik 6,31 persen atau Rp3.800 menjadi Rp64.000 per kilogram (kg) jika dibandingkan hari sebelumnya.



Kemudian, harga cabai rawit merah naik 2,63 persen menjadi Rp62.500 per kg. Cabai merah keriting mengalami kenaikan tertinggi dari Rp60.900 menjadi Rp69.000 per kg, atau naik 13,30 persen.



Selanjutnya, harga daging ayam ras turun 0,58 persen jadi Rp34.500 per kg dari Rp34.700 per kg. Sementara telur ayam stabil di harga Rp31.400 secara rerata pasar nasional.



Adapun, harga beras stabil baik untuk premium dan medium, masing-masing di angka Rp12.600 per kg, dan Rp10.600/kg.



Sementara itu, harga bawang putih honan terpantu naik tipis dari Rp26.600 menjadi Rp26.700 per kg, sedangkan harga bawang merah turun tipis daro Rp34.500 menjadi Rp34.400 per kg.



Harga minyak goreng kemasan premium Rp22.000 per liter, kemasan sederhana stabil di Rp17.000 per liter, begitu pula dengan minyak goreng curah tetap di Rp13.900 per liter.



Untuk harga gula pasir lokal tetap di Rp14.400 per kg, daging sapi paha belakang turun tipis dari Rp135.600 menjadi Rp135.400 per kg.



Sementara itu, sebagai imbas dari kenaikan harga BBM, Kementerian Perdagangan menyebut secara umum harga barang kebutuhan pokok belum menunjukkan peningkatan yang berarti setelah kenaikan harga BBM bersubsidi pada Sabtu, 3 September 2022.



“Tercatat hanya cabai dan tepung terigu yang mencatatkan kenaikan harga dibanding Jumat lalu. Kedua komoditas tersebut sudah dalam tren naik sebelum pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi,” ujar Plt Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Isy Karim, Senin (5/9/2022).

