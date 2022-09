Aviliani: Pemerintah Lupakan Hal ini Saat Urusi BBM

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mencatat, pemerintah pemerintah acap kali terlambat melakukan kebijakan antisipatif dalam menghadapi persoalan bahan bakar minyak (BBM).

Dia mengingatkan masalah BBM hampir selalu terjadi setiap pemerintahan. Menurut dia, pemerintah selalu lupa untuk melakukan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) atau melakukan efisiensi saat harga BBM sedang turun.

"Ini pelajaran buat pemerintah bahwa untuk menangani hal ini kita harus mempersiapkan diri untuk mengarah ke EBT atau pindah ke gas, atau ke mikrohidro yang sekarang sudah dikembangkan tapi belum tertangani dengan baik karena dianggap skalanya masih kecil," katanya, seperti dikutip dari Antara, Senin (5/9/2022).

Baca Juga : Senin Harga Naik, Tarif Angkutan Truk Bakal Meroket 25 Persen

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pemerintah harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait keputusan menaikkan harga BBM.

"Wajar saja masyarakat tidak sepakat naik, persoalan di belakang itu, masyarakat tidak mau tahu. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan, kenapa BBM naik, lalu bagaimana pemerintah mengatasi pangan," katanya.

Aviliani memahami keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, yaitu karena anggaran subsidi BBM yang terus membengkak, utamanya karena ada sentimen akibat perang Rusia-Ukraina.

Baca Juga : Harga BBM Naik, Pengusaha Ramalkan Hal Ini Akan Terjadi

Pemerintah dalam asumsi makro APBN 2022 sudah menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$80 per barel Namun, perang membuat suplai BBM tersendat dan membuat harganya meroket hingga US$105 per barel.

"Sehingga mau tidak mau harga BBM itu harus naik. Apalagi kebijakan pemerintah tentang harga minyak itu sebenarnya tidak disubsidi lagi, jadi akan naik dan turun sesuai harga minyak dunia dimana kita tidak miliki sendiri. Kita masih tergantung impor," katanya.

Kenaikan BBM juga dinilai tidak bisa dihindari lantaran sebanyak 80 persen yang menggunakan BBM bersubsidi adalah mereka yang tidak membutuhkan. Ia menyebut industri juga masih banyak menggunakan BBM bersubsidi, begitu juga rumah tangga mampu.

Baca Juga : Respons Gojek dan Grab Indonesia soal Kenaikan Harga BBM

Lebih lanjut, Aviliani mengakui kemungkinan inflasi akan naik akibat kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga pasokan pangan agar jangan sampai menimbulkan kenaikan harga yang tidak wajar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :