Harga Pangan 30 Agustus: Telur, Cabai Merah, dan Daging Sapi Kompak Naik

Bisnis.com, JAKARTA- Harga beberapa komoditas pangan terpantau naik yaitu telur, daging sapi, cabai dan beras medium. Pergerakan harga itu terpantau dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Selasa (30/8/2022) pukul 08.20 WIB.

Berdasarkan data tersebut, harga daging sapi naik 0,12 persen jadi Rp128.150 per kilogram/kg, beras kualitas medium II naik 0,43 persen jadi Rp11.750 per kg dan telur naik 0,48 persen jadi Rp31.500 per kg.

Untuk cabai merah besar juga naik 0,34 persen jadi Rp59.350 per kg, cabai merah keriting Rp61.500 per kg, naik 2,16 persen dibanding kemarin, dan bawang putih naik 1,23 persen jadi Rp28.800 per kg.

Selanjutnya bawang merah turun 2,46 persen jadi Rp37.700 per kg, cabai rawit hijau turun 0,7 persen jadi Rp49.700 per kg dan cabai rawit merah turun 1,23 persen jadi Rp60.200 per kg.

Kemudian daging ayam ras turun 0,85 persen jadi Rp35.000 per kg dan daging sapi kualitas 1 Rp137.400 per kg.

Harga beras lainnya stabil di Rp13.200 per kg untuk kualitas super I, kualitas super II Rp12.800 per kg, kualitas bawah Rp10.800 per kg dan kualitas medium I Rp11.950 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah turun 0,67 persen jadi Rp14.850 per kg, minyak goreng kemasan merk 1 Rp23.100 per kg, turun 0,22 persen dan merk 2 turun 0,46 persen jadi Rp21.450 per kg.

Sementara itu, dilihat dari SP2KP Kemendag hari ini, harga tepung terigu naik 0,80 persen jadi Rp12.600 dan kedelai impor stabil di Rp14.200 per kg.

