Harga Bensin di AS Turun, Ini Perbandingan dengan Harga BBM di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Amerika Serikat (AS) terus turun selama 70 hari berturut-turut. Kini harganya bahkan berada di bawah US$4 per galon.

Dilansir dari Bloomberg pada Rabu (24/8/2022), Asosiasi Otomotif AS (American Automobile Association/AAA) mencatat rata-rata harga BBM bensin kelas reguler di SPBU AS mencapai US$3,892 atau Rp57.835 per galon. Harga saat ini turun setelah mencapai rekor tertinggi US$5,016 atau Rp74.537 per galon.

Penurunan harga BBM ini jelas menjadi angin segar bagi konsumen serta pemerintah dan bank sentral AS The Fed, yang berupaya menekan inflasi yang menggila. Lonjakan harga bensin di awal musim panas sebelumnya memaksa banyak orang untuk melupakan musim liburan mengemudi dan mengubah gaya hidup mereka.

Kepala Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih Cecilia Rouse mengatakan penurunan harga bensin ini menjadi salah satu contoh dari perkembangan ekonomi yang menggembirakan.

“Harga bensin di bawah US$4 per galon memberikan ruang bernapas yang sangat dibutuhkan bagi keluarga di seluruh AS,” ungkap Cecilia seperti dikutip Washington Post, Rabu (24/8).

Lantas, bagaimana perbandingannya dengan harga BBM di Indonesia?

Harga bensin kelas reguler di AS saat ini Rp57.835 per galon, atau jika dikonversi (1 galon=3,78541 liter) menjadi sekitar Rp15.280 per liternya. Diketahui, bensin kelas reguler di pom bensin AS memiliki kadar oktan 87.

Di Indonesia, bensin kadar oktan terendah yang dijual Pertamina saat ini adalah Pertalite dengan RON 90, masih lebih tinggi dibandingkan dengan bensin reguler oktan 87 di AS. Pertalite sendiri saat ini dijual Rp7.650 per liter, meskipun ini merupakan harga setelah dikurangi subsidi BBM.

Namun, Vivo, salah satu operator SPBU swasta di Tanah Air masih menjual bensin dengan kadar oktan 89. Berdasarkan pantauan Bisnis per Rabu (24/8), harga bensin dengan varian Revvo 89 ini dijual Rp9.290 per liter.

