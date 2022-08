Menyambut HUT RI ke-77, AP II Beri Diskon Layanan Jasa di Bandara 

Bisnis.com, JAKARTA - Menyambut hari kemerdekaan RI ke-77, Angkasa Pura II menggelar obral diskon berbagai layanan jasa di bandara. Layanan jasa bagi traveler ini melengkapi skema insentif yang diberikan bagi maskapai.

VP of Corporate Communications AP II Akbar Putra Mardhika mengatakan promo layanan jasa ini mencakup penginapan atau hotel di area bandara dan layanan premium lainnya.

Selain memberikan diskon layanan di bandara, AP II juga menggelar Travelin Fest di Bandara Soekarno-Hatta dalam menyambut HUT AP II ke-38 pada 13 Agustus 2022 dan HUT RI ke-77 pada 17 Agustus 2022.

Adapun pada Travelin Fest, AP II juga menyediakan promo menarik yakni Voucher Travelin Fest senilai Rp250.000 bagi mahasiswa & mahasiswi.

Pada 15 - 17 Agustus 2022 setiap harinya tersedia 38 voucher Rp250.000 bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk membeli seluruh produk yang ada di Travelin Fest, termasuk tiket penerbangan, paket wisata dan produk lokal. Voucher dapat diambil di SMMILE Center.

“Travelin Fest di Bandara Soekarno-Hatta terdiri dari tiga kegiatan yaitu Travel Hub Fair yang menawarkan paket perjalanan, tiket penerbangan, serta penginapan; lalu Local Creative Festival sebagai etalase produk-produk lokal; dan Airport Town Festival yang menawarkan berbagai produk berkualitas,” ujar Akbar, Senin (15/8/2022).

Berikut promo bagi traveler untuk layanan jasa yang disediakan anak usaha AP II yakni PT Angkasa Pura Solusi:

Saphire Handling

Layanan Saphire Handling di Bandara Soekarno-Hatta pada 13 - 18 Agustus 2022 menawarkan tarif promo Rp165.000 atau diskon 17% dari tarif normal Rp200.000.

Saphire Handling memberikan jasa asistensi bagi traveler dalam memproses keberangkatan penerbangan dan kedatangan, termasuk asistensi check-in, penanganan bagasi dan lainnya.

Saphire Lounge

Saphire Lounge pada 13 - 18 Agustus 2022 menawarkan tarif promo Rp124.500 atau diskon 17% dari tarif normal Rp150.000, untuk Saphire Lounge di Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang), Bandara Husein Sastranegara (Bandung), Bandara Depati Amir (Pangkal Pinang) dan Bandara Kualanamu (Deli Serdang).

Saphire Lounge merupakan airport lounge bagi traveler yang dilengkapi sejumlah fasilitas seperti area co-working, F&B buffet, area dining, area beristirahat dan lainnya.

Saphire Plaza Premium Lounge

Tarif promo Saphire Plaza Premium Lounge di Bandara Soekarno-Hatta Rp582.660 berlaku 13-18 Agustus 2022 dari tarif normal Rp702.000. Saphire Plaza Premium Lounge menawarkan airport lounge dengan layanan dan fasilitas premium

Saphire Precious

Saphire Precious di Bandara Soekarno-Hatta memberikan tarif promo Rp580.170 atau diskon 17% dari tarif normal Rp699.000, berlaku 13 - 18 Agustus 2022.

Saphire Precious menawarkan layanan dan fasilitas first class bagi traveler. Layanan yang disediakan antara lain private lane, check in & baggage handling, dedicated personal assistant, private boarding, airside transfer to aircraft, aircraft transfer to airside dan lain sebagainya.

Promo Hotel Anara

Hotel Anara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura Properti memberikan penawaran menarik untuk deluxe room pada 17 Agustus 2022 - 17 September 2022 yakni Rp1.029.178 nett per malam atau diskon Rp170.822 dari tarif normal Rp1.200.000 nett per malam.

