Indekos Mewah, Cove Hadirkan Co-Living Premium Mulai Rp5,2 Juta

Bisnis.com, JAKARTA- Brand properti asal Singapura, Cove kembali melakukan ekspansi bisnis sewa kos premium di Indonesia yang menyasar kalangan profesional dan mahasiswa di kawasan sentral kota Jakarta hingga Tangerang.

Country Director Cove Indonesia Rizky Kusumo memperkenalkan 6 properti kos terbaru yang dibangun Cove dengan konsep Co-Living, salah satunya yaitu Cove Uma Terra Cipete, Jakarta Selatan.

"Target market kita itu ada dua yang utama yaitu profesional, mereka yang di umur sekitar 20 sampai mid 30an, single atau berpasangan namun belum memiliki anak, kerja di CBD. Target kedua yaitu mahasiswa paling banyak di Jakarta Selatan," kata Rizky dalam kegiatan ‘Coveuphoria’ di Cove Uma Terra, Jakarta Selatan, Jumat (5/8/2022).

Baca Juga : Apartemen Ini Tawarkan Bayar Cicilan Unit Seharga Sewa Indekosan

Rizky mengungkap pembangunan hunian kos dari Cove sendiri dilakukan berdasarkan sejumlah permasalahan atau suatu kondisi yang pihaknya temukan di sektor properti hunian Indonesia.

"Setelah kami menelusuri ternyata 3 kota besar di Indonesia yaitu Bandung, Denpasar dan Jakarta adalah kota yang sangat tidak affordable (terjangkau) untuk pasar perumahan, dilihatnya dari segi ruang, harga, dan income (konsumen)," terangnya.

Tak hanya itu, Cove menilai pasar sewa rumah saat ini juga tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Beberapa di antaranya yaitu desain real estate yang kurang optimal, tidak ada perumahan mahasiswa khusus, kurangnya kepercayaan dan kualitas, serta proses sewa offline yang menyulitkan.

Baca Juga : Prospek Bisnis Indekos Masih Menjanjikan

Untuk itu, pihaknya terus mengekspansi bisnis sewa kos khususnya di area Jakarta dan Bandung sebanyak 2000 unit dan Bali sebanyak 200 unit.

Di bulan Agustus ini, Cove menghadirkan 6 properti baru secara serentak yang dimeriahkan oleh acara 'Coveuphoria' berupa online virtual room tour dan on-site di Cove Uma Terra Cipete, Cove Sonnylands Setiabudi, Cove 2510 Urban Living Kemang, Cove T63 Tomang, Cove Maple Cipete, dan Cove Anha BSD.

"Kita akan ekspansi lagi, mencari lokasi di wilayah Utara, Barat, Karawaci, Bintaro. Lalu di Bandung akhir Agustus nanti ada dan di Bali akhir kuartal 3 tahun ini," tambahnya.

Baca Juga : RoomMe Beri Penghargaan ke Lima Bisnis Indekos di Jabodetabek

Kos ala Cove dibuat dengan mengedepankan estetika bermodelkan rumah tropis yang dilengkapi tumbuhan di setiap sudut. Hal ini membuat hunian tersebut menawarkan kenyamanan, eye catching, dan cocok bagi urban millennial.

Salah satu propertinya, Cove Uma Terra di Cipete memiliki 3 tipe kamar yaitu Deluxe (18 sqm) seharga Rp5,2 juta per bulan, Premium (24 sqm) seharga Rp5,9 juta per bulan, dan Suite (27 sqm) seharga Rp6,8 juta per bulan, serta Suite Plus (36 sqm) Rp8 juta per bulan.

Adapun kamar yang paling diminati yaitu kamar suite yang memiliki konsep semi apartemen dilengkapi dapur dan sudut belajar. Setiap unit disediakan kasur, lemari, televisi, ac, dan balkon dengan pemandangan yang indah.

Di luar unit kamar, Cove menawarkan fasilitas outdoor rooftop, sarana olahraga, kolam renang, dan tempat berkumpul atau bersantai untuk penghuni.

Terkait proyeksi okupansi Cove Uma Terra, Rizky memproyeksi dalam waktu 2 minggu sudah tercapai 40 persen sejak pembukaan dan terpenuhi secara keseluruhan dan waktu 2 bulan. Hal ini didasarkan pada capaian properti lain di wilayah Jabodetabek yang tren okupansinya mencapai 80-88 persen setelah 6 bulan beroperasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :