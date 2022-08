IPO Bakal Bernilai Fantastis! Porsche Rayu SWF Timur Tengah

Bisnis.com, JAKARTA – Porsche sedang mendekati sejumlah anchor investor untuk aksi penawaran umum (initial public offering/IPO) saham perseroan yang digadang-gadang menjadi IPO paling jumbo di Eropa. Anak usaha Volkswagen AG tersebut berupaya mengamankan investor dari kelompok pengelola dana kekayaan (sovereign wealth funds/SWF) Timur Tengah terbesar.

Menurut Bloomberg, Jumat (5/8/2022), Mubadala Investment Co. dan ADQ dari Abu Dhabi termasuk di antara SWF yang mempertimbangkan untuk menyerap IPO Porsche. Entitas milik negara di kawasan Teluk lainnya, termasuk Arab Saudi, juga menjajaki investasi di Porsche.

Sumber Bloomberg yang mengetahui rencana transaksi menyatakan, penasihat IPO Porsche juga telah mendekati pengelola dana-dana besar di Kanada dan Malaysia, serta SWF Norwegia. Volkswagen sedang mempertimbangkan untuk menawarkan lebih dari 5 persen saham pilihan Porsche kepada anchor investor.

Baca Juga : Porsche Mau IPO Terbesar di Eropa Tahun Ini, Sudah Tunjuk Underwriter

Pemegang saham Volkswagen Qatar Investment Authority yang ada telah memutuskan untuk menjadi investor strategis di Porsche. Volkswagen ingin mengumpulkan komitmen kuat dari investor SWF lain pada akhir bulan ini.

Mengamankan lebih banyak investor besar akan menjadi mosi percaya karena produsen mobil Jerman itu ingin mendorong penilaian premium untuk Porsche. Negara bagian Lower Saxony di Jerman, pemegang saham Volkswagen lainnya, dan keluarga pengendali Porsche-Piech sedang mencari valuasi tidak kurang dari 60 miliar euro atau setara US$62 miliar.

Sebelumnya pada pertemuan awal dengan manajer investasi, IPO Porsche telah dijadikan sebagai peluang untuk berinvestasi di perusahaan yang menggabungkan pesaing produsen mobil terbaik seperti Ferrari NV dan merek mewah seperti Louis Vuitton.

Tetapi beberapa investor khawatir tentang struktur pemegang saham yang gagal membuat Porsche lebih independen dari induknya, serta hambatan di pasar IPO.

Keputusan bulan lalu untuk menempatkan Chief Executive Officer Porsche Oliver Blume sebagai induk perusahaan Volkswagen juga menarik perhatian investor. Dalam jajak pendapat Bernstein & Co. terhadap 58 manajer investasi, sebanyak 71 persen mengatakan peran ganda Blume jelas-jelas negatif untuk IPO.

Perundingan sedang berlangsung dan tidak ada dengan komitmen pasti. Seorang juru bicara Porsche dan Volkswagen mengatakan informasi lebih lanjut tentang kemajuan IPO diharapkan akan dirilis pada akhir musim panas. Perwakilan untuk ADQ, Norges Bank Investment Management dan QIA menolak berkomentar, sementara juru bicara Mubadala tidak memberikan komentar.

Sebagai catatan, SWF Timur Tengah mengendalikan triliunan dolar dan telah melihat kepemilikan mereka didorong oleh lonjakan harga energi tahun ini. Mereka telah menggelontorkan uang ke pasar global untuk memanfaatkan penurunan valuasi, membeli segala sesuatu mulai dari klub sepak bola hingga startup kendaraan listrik mewah.

Volkswagen, pembuat mobil terbesar di Eropa, berencana untuk mendaftarkan saham minoritas di Porsche untuk membantu membiayai ekspansi terbesar industri ke mobil listrik dan meningkatkan valuasi perusahaan. Volkswagen mengalokasikan 89 miliar euro dalam pengeluaran untuk teknologi seperti perangkat lunak dan mobil listrik hingga 2026, dan pemisahan Porsche dapat menawarkan opsi pendanaan baru untuk Volkswagen.

Volkswagen telah memilih Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. dan Citigroup Inc. sebagai koordinator global bersama untuk IPO Porsche.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :