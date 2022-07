Permintaan Bahan Baku Meningkat, Pendapatan LTLS Terdongkrak

Bisnis.com, JAKARTA- PT Lautan Luas Tbk (LTLS) optimis kinerja tahun ini akan melanjutkan pertumbuhannya. Hal ini didorong dari pemulihan permintaan bahan baku industri.

Tahun ini manajemen LTLS menargetkan pendapatan bisa terdongkrak 10%. Serta untuk laba bersih bisa meningkat 3% - 4%.

Sunar Sutanto, Praktisi Pasar Modal menjelaskan kenaikan kurs US$ dan tekanan inflasi global tidak akan berpengaruh besar terhadap kinerja LTLS sepanjang tahun 2022,.

“Kinerja LTLS tahun 2022 masih cukup kuat, dengan perkiraan laba bersih untuk tahun 2022 sebesar Rp 335 miliar yang mana minimal naik 20% dari tahun sebelumnya,” jelas Sunar, dikutip Minggu (24/7/2022).

Sunar menambahkan berdasarkan data Statistik Bulan Juni 2022 IDX, untuk sektor basic materials per akhir Maret 2022 PBV 1.08x, PER 12x, DER 0.86, dan EPS 20.3. Jika dibandingkan dengan LTLS dengan PBV 0.68x , PER 5.64x, DER 1.29 dan EPS 217, maka emiten LTLS tidak mahal dan cukup menarik kalau di bandingkan dengan sektornya.

Sementara itu, CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Suryawijaya menambahkan di tengah pandemi kinerja LTLS masih tergolong positif. Menurutnya lini bisnis distribusi LTLS bisa punya peluang tumbuh lagi di tahun ini seiring dengan pembatasan sosial yang makin berkurang.

Dia menambahkan PBV dan DER dari LTLS masih tergolong baik bagi investor yang ingin membeli saham LTLS. Meski demikian, ia mengingatkan harga saham LTLS telah naik dalam beberapa bulan terakhir sehingga investor mesti cermat dalam membeli harga saham LTLS.

“Harga saham LTLS masih bisa naik tapi terbatas,” jelas William.

