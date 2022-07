Shopee Tertibkan Penjualan MinyaKita di Atas HET Rp14.000

Bisnis.com, JAKARTA - Shopee, platform e-commerce angkat bicara terkait adanya toko online yang menjual produk minyak goreng curah kemasan sederhana MinyaKita dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp14.000 per liter.

Shopee mengatakan pihaknya akan menurunkan penjual yang memasarkan MinyaKita dengan harga lebih tingi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.00 per liter.

Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira mengatakan pihaknya telah menerima arahan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait HET MinyaKita sebesar Rp14.000 per liter.

Radynal menegaskan bagi penjual yang menjual produk MinyaKita di platform Shopee dengan harga di atas HET akan diminta untuk mengganti harga sesuai aturan.

“Atau produk tersebut akan kami turunkan. Tim kami juga akan melakukan skrining secara berkala,” ujar Radynal kepada Bisnis, Jumat (8/7/2022).

Radynal menyatakan bahwa Shopee berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan juga mewajibkan penjual untuk tunduk pada peraturan tersebut.

Sebagai platform bersifat User Generated Content (UGC), Shopee juga mendorong pengguna untuk menghubungi Shopee jika mereka menemukan produk yang melanggar aturan ini.

Pengguna dapat menghubungi pihak Shopee melalui lingkaran menu di sudut kanan atas daftar produk mana pun dan mengklik opsi "Laporkan Produk ini".

Sebagai informasi, Berdasarkan pantauan Bisnis, Kamis (7/7/2022) pagi, MinyaKita di Shopee dibanderol dengan harga tertinggi Rp956.000 per 25 liter atau Rp38.240 per liter dengan keterangan wilayah di Kabupaten Kuningan. Ada pula yang menjual per liternya dalam kemasan bantal sebesar Rp16.000 per liter.

