Luhut: Ford Bakal Kunjungi Indonesia, Investasi Baru Lagi?

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen mobil asal Amerika Ford akan berkunjung ke Indonesia pada 20 Juni 2022. Hal ini dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam rapat dengan badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (9/6/2022). Luhut mengatakan salah satu produsen terbesar di Amerika ini tertarik untuk berinvestasi di Indonesia setelah tim Tesla mengunjungi Indonesia.

“Ford itu akan datang tanggal 20 Juni. Semua mau end-to-end. Karena mereka tahu sekarang yang paling bisa itu Indonesia,” ujar Luhut

Baca Juga : Luhut Pamer Tim Tesla Pernah ke Morowali, Rencana Investasi Terus Jalan

Luhut juga melaporkan saat ini di kawasan industri Kalimantan Utara baru saja membuat energi terbarukan 265 gigawatt hour sehingga bisa memproduksi 3 juta mobil listrik.

Luhut menambahkan kawasan industri di Kalimantan Utara saat ini merupakan industri dalam bentuk end-to-end clean energy dan menjadi nilai tersendiri bagi Indonesia di mata produsen otomotif listrik.

"Kalau mau bikin pabrik yang clean energy, yang end to end dapat green produk, the best place to go is Indonesia, nggak ada yang lain," nilai Luhut.

Terlebih biaya listrik di Indonesia dikatakan murah yaitu Rp5 sen per Kwh. Selain itu, biaya transportasi terhitung sekitar US$ 1 untuk mengangkut bahan-bahan material.

Adapun, Ford baru kembali berjualan di Indonesia setelah enam tahun hiatus dari Indonesia. PT Mitra Bisnis (MB) anak perusahaan dari PT RMA Group mengumumkan rencana bisnis untuk distribusi kendaraan bersamaan dengan peluncuran penjualan ritel Ford di Indonesia.

PT MB sebelumnya telah mengelola purna jual Ford dan membangun hubungan dekat dengan pelanggan, komunitas, dan dealer Ford di Indonesia sejak 2016.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :