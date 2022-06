Stasiun Gambir Bakal Layani KRL Commuter Line, Ini Penjelasannya

Bisnis.com, JAKARTA – Stasiun Gambir direncanakan hanya melayani jalur KRL Commuter Line sejalan dengan pengembangan Stasiun Manggarai sebagai stasiun pusat atau central station. Namun, Stasiun Gambir dipastikan saat ini masih melayani pelanggan kereta api jarak jauh.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan bahwa saat ini Stasiun Gambir masih dioperasikan sebagai salah satu akses masuk dan keluar Ibu Kota selain Stasiun Pasar Senen, Jatinegara, dan Jakarta Kota.

“Terkait adanya rencana pengalihfungsian Stasiun Gambir, tentu KAI mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. KAI masih terus berkordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk hal tersebut,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus melalui siaran pers, Selasa (7/6/2022).

Joni menegaskan masyarakat yang sudah membeli tiket dan akan naik kereta api jarak jauh tidak perlu khawatir, karena Stasiun Gambir belum akan dialihfungsikan untuk hanya melayani KRL saja untuk saat ini.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga ikut mengonfirmasi soal perubahan fungsi Stasiun Gambir. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan perubahan fungsi Stasiun Gambir akan disesuaikan dengan pengembangan Stasiun Manggarai sebagai stasiun pusat.

Untuk diketahui, saat ini progres pengembangan Stasiun Manggarai saat ini masih berjalan 60 persen. Artinya, masih ada 40 persen pekerjaan yang harus dilakukan, serta beberapa switch over atau SO lainnya ke depannya.

Terakhir, SO ke-5 Stasiun Manggarai yakni perubahan pola operasi yang memengaruhi lintas Bogor dan Bekasi/Cikarang. PT Kereta Commuter Indonesia, sebagai operator KRL, menyebut SO selanjutny tidak akan sebesar SO 5 dan berpengaruh pada rute.

Adita memprakirakan, apabila pengembangan Stasiun Manggarai sudah selesai, maka perubahan fungsi Stasiun Gambir bisa diterapkan pada 2025.

“Saat Manggarai sudah siap termasuk switch over yang sudah dilakukan, lalu selesai secara akses jalan dan parkir sudah siap, nanti akan kita lihat stasiun jarak jauh dialihkan ke Manggarai. Lalu Gambir nantinya fokus untuk KRL,” terang Adita hari ini di gedung DPR, Selasa (7/6/2022).

