Pandemi Covid-19, Pembangunan Pacific Garden Tetap Berjalan

Bisnis.com, JAKARTA – Serangan pandemi virus Covid -19 yang melanda tidak menyurutkan komitmen pengembang PT Indopasifik Indahtama untuk tetap melanjutkan pembangunan Apartemen Pacific Garden, Campus Town @Alam Sutera.

Sesuai dengan pengecualian sektor pekerjaan konstruksi yang diatur dalam PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) pekerjaan proyek Pacific Garden tetap berlangsung dengan mengikuti arahan pemerintah.

Proyek dilaksanakan dengan memastikan kesehatan para pekerja melalui cek suhu badan di pintu masuk proyek, pembatasan jumlah pekerja agar tetap menjaga social distancing, penambahan sarana cuci tangan, sanitasi di area proyek untuk para pekerja dan penggunaan masker sesuai standar Kesehatan.

“Seiring dengan komitmen kami untuk On Time & On Quality, Jumat 17 April 2020 lalu kami sudah melakukan pengecoran Rooftop Tower C, yang sesuai jadwal dengan progres pembangunan yang telah dijanjikan,” ungkap Sony Wangsa, Direktur PT Indopasifik Indahtama melalui keterangan resmi, Rabu (22/4/2020).

Berdiri di atas lahan seluas 1,4 hektare, Pacific Garden Campus Town @ Alam Sutera terdiri atas tiga tower utama dengan total 37 lantai, dengan masing-masing 30 unit di setiap lantainya. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp580 jutaan.

“Pada April 2020, Tower C Pacific Garden sudah terjual lebih dari 85persen dan Langkah selanjutnya akan dilakukan launching Tower B mengingat tingginya permintaan para investor di proyek properti ini,” imbuh Sony.

