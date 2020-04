5 Berita Populer Ekonomi, Riset INDEF: 68 Persen Netizen Minta Lockdown dan Ekspor Nikel Pertaruhkan Cadangan dan Sumberdaya

Sebanyak 68 netizen atau warganet meminta pemerintah menerapkan penutupan wilayah secara total (lockdown) untuk mencegah penularan wabah virus Corona (Covid-19). Hal tersebut merupakan hasil riset big data yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Peneliti INDEF-Datalyst Center Imam Maulana mengatakan pengumpulan data mining pada media sosial, utamanya twitter, dan portal media online. Pengumpulan data secara umum dilakukan sejak Januari 2020, tetapi khusus untuk penangan Covid-19 dikumpulkan sejak 27 Februari 2020 hingga 22 Maret 2020.

Kantor Imigrasi kelas I Bandara Soekarno - Hatta membenarkan adanya pembatalan penerbangan dengan pesawat carter Garuda Indonesia dengan nomor GA8900 tujuan Guangzhou.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, Saffar Muhammad Godam mengakui telah dilakukan pembatalan keberangkatan terhadap 208 penumpang Warga Negara Asal China menggunakan pesawat carter Garuda Indonesia.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menunda pengoperasionalan secar fungsional sejumlah ruas tol dalam waktu dekat ini.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono menyampaikan bahwa ATI akan mengikuti kebijakan dan arahan pemerintah, termasuk jika penundaan tersebut sudah diputuskan.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan mulai membuk layanan aplikasi pengirim pesan WhatsApp untuk pembebasan dan pengurangan tarif listrik mulai 6 April.

Wakil Direktur Utama Darmawan Prasodjo mengatakan saat ini nomor layanan tengah diperbaiki karena mengalami masalah, sehingga pihak Whatsapp akan meng-upgrade karena traffic-nya tinggi.

Usulan penambang nikel agar pemerintah membuka keran ekspor bijih nikel berkadar rendah perlu dikaji lebih dalam, terutama memperhatikan aspek neraca sumberdaya dan cadangan nikel.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan untuk kebijakan relaksasi ekspor nikel ore kembali perlu dikaji lebih mendalam karena akan berpengaruh kepada neraca sumberdaya dan cadangan nikel.

